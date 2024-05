Cambio di guardia alla Rai. Infatti, è stata disposta la variazione di una conduttrice, con una collega che sta per sostituirla nel programma che sta per iniziare. Mancano pochi giorni e poi ci sarà l’inizio di questa nuova avventura televisiva, attesa da circa un anno. Si tratta di una trasmissione che va in onda durante il periodo estivo e in anteprima da Antonella Clerici si è scoperto qualcosa in più.

Infatti, la Rai ha deciso di cambiare una conduttrice, o meglio è stata anche quest’ultima inevitabilmente a fare un passo indietro per un motivo specifico, e a puntare sull’altra collega. Proprio la Clerici sarà sostituita da questa trasmissione, che andrà in onda su Rai1, mentre la padrona di casa di È sempre mezzogiorno si godrà le meritate ferie.

Rai, cambia una conduttrice del programma estivo: al suo posto la bellissima collega

Proprio durante la sua trasmissione Rai, Antonella Clerici ha innanzitutto salutato tutti e fatto un bilancio prima di parlare di questa conduttrice, che debutterà assieme ad un collega già affermato in questo programma: “Per questa edizione 8 mesi, 178 puntate, una quarta stagione intensa grazie al pubblico che ci ha seguito e ha decretato il successo. Lo dico poco perché poi non è che uno si deve incensare, però questa è davvero una trasmissione di grande successo e lo è grazie a tutti voi, davvero”.

Da lunedì 3 giugno inizierà infatti Camper in Viaggio, ma Tinto non sarà più affiancato da Roberta Morise. Come confermato anche da Antonella Clerici in diretta: “Ci penseranno degli amici, quelli di Camper, ma prima ancora quelli di camper in viaggio. Che coppia Lorella Boccia e Tinto, conduttori di Camper in viaggio”. Lorella e il collega sembrano già molto complici, quindi si prospetta una stagione positiva.

Roberta Morise è da pochi giorni diventata mamma del figlio Gianmaria e quindi non ha potuto accettare la conduzione di Camper in Viaggio. Tra l’altro ci sono stati dei problemi a causa del parto: “Stiamo lottando, ma vinceremo”, ha scritto la presentatrice sui social.