Grande Fratello, scoppia un altro caso su Lorenzo Spolverato. Da settimane ormai il concorrente è al centro di polemiche, sospetti e accuse, adesso esplode un’altra grana. Intanto va ricordato che da qualche tempo si sono moltiplicate le segnalazioni e le accuse di brogli al televoto. Molti telespettatori sostengono che le eliminazioni dei concorrenti vengano decise a tavolino.

Per non parlare della lettera inviata a Pier Silvio Berlusconi dal coordinamento delle associazioni dei consumatori Codacons che parla di “situazioni di dubbia qualità culturale e comportamenti che, ad avviso delle scriventi, lederebbero quei principi di rispetto e correttezza che un servizio televisivo dovrebbe garantire ai telespettatori”. Ora a finire nella bufera è Lorenzo Spolverato.

Leggi anche: Grande Fratello, esposto del Codacons per la chiusura del programma: le presunte irregolarità





Le ‘profezie’ di Lorenzo su Iago e Stefania e i sospetti del pubblico

Tutto è successo subito dopo l’eliminazione di Stefania Orlando. I più attenti hanno notato che, esattamente come avvenuto con Iago Garcia, Lorenzo aveva in qualche modo anticipato l’uscita di scena della coinquilina. E i sospetti su eliminazioni ‘concordate’ aumentano.

Il 24 febbraio Iago Garcia è stato eliminato, stavolta definitivamente, dal GF e ha dovuto abbandonare la Casa. La settimana precedente Lorenzo aveva detto a Giglio che il prossimo concorrente eliminato sarebbe stato proprio l’attore spagnolo. Nella puntata incriminata, tuttavia, ad uscire dal reality fu Alfonso D’Apice. Tuttavia qualcuno notò una frase del modello durante una pausa pubblicitaria.

Lorenzo disse, infatti: “Spero che tu esca stasera. Ricordati le due settimane che ti ho dato”. Ed effettivamente, come una profezia, Iago è stato eliminato qualche giorno dopo. Con Stefania le cose sono andate diversamente: “Non vedi l’ora di infierire con Chiara – l’aveva attaccata Lorenzo – Io non voglio dare lezioni. Io non posso insegnarti niente? Nemmeno tu puoi insegnarmi niente. Perché non servi a niente. E non vedo l’ora che esci!“.

Ed effettivamente Stefania Orlando è stata eliminata nella puntata successiva. A questo punto c’è chi ha commentato: “Quindi anche stasera Lorenzo Spolverato sapeva chi era l’eliminata con grande anticipo… praticamente per sapere chi sarà l’eliminato non serve a nulla il televoto… basta chiedere a Lorenzo che glielo dicono gli autori con largo anticipo”.

“Sono arrivati a Pier Silvio Berlusconi”. Caos Grande Fratello, richiesti “interventi immediati e sanzioni”