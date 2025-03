Caos su Helena: il suo team costretto a interviene d’urgenza. Il clima è infuocato in vista della finale del Grande Fratello. Dentro la Casa si susseguono colpi di scena e polemiche, mentre fuori le discussioni si accendono di riflesso. Ogni giorno nascono nuovi focolai di tensione, e proprio nelle ultime ore è arrivata una presa di posizione netta da parte del team di Helena Prestess.

A sorpresa, il gruppo che cura l’immagine della fotomodella brasiliana è intervenuto con una nota pubblicata sull’account X ufficiale della concorrente: “È successa una cosa grave su Helena, siamo costretti a intervenire”, il tono del messaggio che ha allarmato subito i fan della concorrente.

Helena Prestess è stata uno dei personaggi più discussi e amati al tempo stesso di questa edizione del Grande Fratello. La modella aveva già partecipato ad altri reality show come L’Isola dei Famosi e Pechino Express, ma è all’interno dall’interno della Casa più spiata d’Italia che ha saputo creare un legame speciale con il pubblico.

Un segnale evidente del suo impatto è stato il clamoroso ripescaggio dopo l’eliminazione, una decisione mai presa prima nella storia del programma. Helena non ha mai nascosto il suo obiettivo: vincere questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo i bookmaker, è tra i favoriti insieme a Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.

Ma proprio su di lei, nelle ultime ore, stanno circolando voci pesanti che rischiano di compromettere il suo percorso verso la finale. Come noto, Helena è attualmente in nomination, insieme a Chiara Cainelli e Giglio. Il televoto è ancora apertissimo, ma il timore del suo team è che notizie false possano condizionare il risultato.

Ancora una volta stanno diffondendo messaggi dicendo che l’eliminazione sia già decisa. Vi ricordo che si tratta di un televoto, quindi non lasciamoci influenzare da queste dicerie. Continuiamo a votare! Votate Helena, salviamo Helena e portiamola in finale!#teamHelenaPrestes — helenaprestes (@helenaprestes) March 21, 2025

Ecco l’appello diffuso sui social dal team di Helena: “Ancora una volta stanno diffondendo messaggi dicendo che l’eliminazione sia già decisa. Vi ricordo che si tratta di un televoto, quindi non lasciamoci influenzare da queste dicerie. Continuiamo a votare! Votate Helena, salviamo Helena e portiamola in finale!”

L’obiettivo è evitare che i fan, credendo che il destino della loro beniamina sia già segnato, smettano di votare. Il sospetto è che queste voci siano state messe in giro di proposito, per frenare il sostegno nei suoi confronti. Il messaggio, però, sembra essere arrivato forte e chiaro. I fan di Helena non si lasciano intimidire: “Noi non ci facciamo condizionare”, scrive uno di loro sui social. La battaglia per la finale è ancora aperta.