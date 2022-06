“Lo hanno sospeso”. Un posto al sole, la decisione della Rai: pubblico deluso

Un posto al sole, la programmazione Rai cambia all’improvviso e il pubblico non ne sarà molto felice. Purtroppo però bisognerà accettare questa decisione, assunta dall’alto. I vertici della televisione pubblica italiana non potevano fare diversamente e a farne le spese comunque non è solamente questa soap opera. Variazioni sono previste pure per Sei sorelle. A proposito di quest’ultima, il 13 giugno non ci sarà l’appuntamento per dare la linea ad un altro programma per ragioni politiche.

Per un posto al sole la programmazione Rai ha invece previsto dei cambiamenti in un’altra data e per motivazioni differenti. Tornando ancora a Sei sorelle, alle 17.20 del 13 giugno non sarà mandata in onda la puntata. E al suo posto avremo lo speciale del TG1 per fornire a tutti gli italiani i dati relativi alle elezioni amministrative del 12 giugno e al referendum sulla giustizia. Poi spazio ad Estate in diretta con Roberta Capua e Gianluca Semprini. Vediamo invece cosa succederà a Palazzo Palladini.





Un posto al sole, programmazione Rai: deciso uno stop

Tornando dunque a Un posto al sole, la programmazione Rai avrà una rivisitazione particolare per trasmettere qualcos’altro di altrettanto importante. Certo, gli accaniti fan della soap opera non voglio assolutamente sentire ragioni, ma la decisione è ormai presa e la tv pubblica italiana non aveva a disposizione altre ipotesi. La Rai dovrà infatti far vedere al pubblico un evento molto suggestivo e comunque atteso da tantissime persone, probabilmente anche da qualche fan di Un posto al sole.

A proposito di Un posto al sole, la programmazione Rai prevede uno stop per giovedì 16 giugno. Bisognerà infatti trasmettere il Golden Gala Diamond League e la puntata con la soap opera non potrà avere luogo. Nulla di particolarmente preoccupante però per il pubblico, infatti venerdì 17 giugno ci saranno due episodi ma a partire dalle ore 20.25 e ovviamente sempre su Rai 3. Una novità che cambia sicuramente le abitudini dei telespettatori, i quali dovranno fare un piccolo sacrificio.

Nei giorni scorsi è girata sul web b la foto di una delle protagoniste di Un posto al sole all’età di 15 anni. Stiamo parlando di una delle colonne portanti della fiction, insomma una delle protagoniste indiscusse. La foto riguardava una giovanissima Nina Soldano. È stata lei stessa a condividere lo scatto sul suo profilo Instagram qualche tempo fa. Una vera icona della soap opera.

