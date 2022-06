“È proprio lei!”. Irriconoscibile (ma sempre bellissima) a 15 anni, oggi è una delle protagoniste di Un Posto al Sole

L’attrice di “Un posto al sole” a 15 anni. La fiction Rai è una delle più seguite sul piccolo schermo. Rossella, Raffaele, Marina, Filippo, Guido e gli altri sono diventati un appuntamento fisso per moltissime famiglie italiane. Tra le protagoniste troviamo Nina Soldano, Patrizio Rispo, Germano Bellavia e Marina Giulia Cavalli. La serie va in onda dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20:45 e fa sempre buoni ascolti. La soap è giunta ormai alla 26esima edizione, un vero record.

Nelle ultime ore sta girando sul web la foto di una delle protagoniste di “Un posto al sole” all’età di 15 anni. Stiamo parlando di una delle colonne portanti della fiction, insomma una delle protagoniste indiscusse. Potete vederla qui sotto in tutto il suo splendore. Riuscite a riconoscerla?





La foto da ragazza della protagonista di “Un posto al sole”

Il pubblico è molto affezionato a “Un posto al sole”. La soap italiana è la più longeva di sempre e nel corso degli anni sono stati tanti gli attori che vi hanno preso parte. I telespettatori, oltre a non perdersi nemmeno una puntata segue da vicino anche le vicende private dei suoi protagonisti. Ad esempio Valentina Pace, che interpreta Elena Giordano, si sposerà presto, il 12 luglio, con l’imprenditore Stefano Moruzzi. Ma ora andiamo a scoprire l’identità dell’attrice nella foto di quando aveva 15 anni.

Ebbene la foto che vedete ritrae una giovanissima Nina Soldano. È stata lei stessa a condividere lo scatto sul suo profilo Instagram qualche tempo fa. L’attrice, che in “Un posto al sole” è Marina Giordano, fa parte del cast fisso della soap. All’anagrafe Antonina è nata il 26 marzo del 1963 a Pisa ed è diventata famosa nel 1987 come protagonista di “Indietro tutta” leggendaria trasmissione condotta da Renzo Arbore.

Nina Soldano ha preso parte a diversi film come “Disperatamente Giulia” e “Incantesimo”. Poi eccola nel “Giudice Mastrangelo” e nella soap “Ricominciare”. Nel 2003 entra a far parte di “Un posto al sole” divenendone un punto fermo. Per la sua interpretazione di Marina ha anche vinto il Premio Saint Vincent. E voi, l’avevate riconosciuta in questa foto? Di sicuro il cambiamento è stato davvero radicale, ma la bellezza, beh, quella è rimasta!

