“La gioia dopo il due di picche”. Scartato da Roberta a UeD, ora Luca fa il grande salto

Nei giorni scorsi è andata in onda la puntata della scelta di Andrea Nicole, uscita dal dating show di Maria De Filippi insieme a Ciprian. Scelta a sorpresa per la redazione, Maria De Filippi e l’altro corteggiatore Alessandro, perché ha saputo tutto poco prima di entrare in studio, dove si è creato il caos.

La tronista e Ciprian sono entrati insieme e hanno raccontato di essersi vista all’insaputa di tutti a casa di lei. Il corteggiatore ha spiegato che nonostante fosse stato bendato per il tragitto in auto, ha sbirciato riuscendo a vedere un bar vicino e così è riuscito a localizzare la casa di Andrea Nicole.

Quindi ha raggiunto la tronista e hanno passato quindi la notte insieme senza avvertire la redazione di UeD. Ovviamente questa mossa non è piaciuta nemmeno a Maria De Filippi, secondo cui lei avrebbe dovuto avvisare la redazione appena ricevuta la visita a casa di Ciprian. Delusi anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i queli non si sono risparmiati nelle critiche.





Dopo la scelta di Andrea Nicole c’è stata anche quella di Roberta, che a sorpresa ha scelto Samuele, il 22enne di Arezzo che nelle scorse settimane si è dichiarato dicendo di essersi innamorato. Niente da fare quindi per Luca Saladino, che fino a poco tempo fa sembrava essere il ragazzo perfetto per Roberta.

Ma per l’ex corteggiatore l’avventura a Uomini e Donne non è finita, perché secondo le indiscrezioni sembra che la redazione abbia chiesto a Luca Saladino di tornare in studio in una nuova veste, quella di tronista, e che lui abbia accettato l’offerta.