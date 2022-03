Finale di puntata con le scintille quello di Uomini e Donne. Il Trono Over è al centro dell’attenzione e in studio i toni si sono particolarmente alzati con qualche parola di troppo che è volata e che ha generato una clamorosa reazione mai vista prima da parte della storica opinionista del programma Tina Cipollari. Era seduta Pinuccia al centro dello studio insieme ad Alessandro quando in un dibattito riguardo la conoscenza dei due protagonisti del parterre Over si è acceso uno scontro.

Pinuccia e Alessandro al centro dello studio hanno parlato della loro conoscenza nella puntata di del 28 marzo di Uomini e Donne. La signora vorrebbe di più ma è fiduciosa, crede che presto il bene che la lega al cavaliere potrebbe trasformarsi in amore: “Qui c’è sempre guerra, c’è cattiveria e paura” ha poi commentato infastidita non appena Tina Cipollari ha provato a ribattere sui loro sentimenti.





Tina Cipollari è andata fuori di sé prima di lasciare lo studio: “E allora state a casa e non rompete qua dentro, andate a cag***e”. A queste ultime parole, Pinuccia ha risposto sbottando: “Maleducata, villana. Con gli ospiti non si fa così, dov’è l’educazione? Dov’è sua madre che le ha insegnato l’educazione?”. Quando Tina Cipollari sente nominare sua madre rientra in studio con le lacrime agli occhi e ha una reazione mai vista prima d’ora.

“Non ti permettere di parlare di persone che non ci sono più, prenditela con me e non con mia madre”. ha detto quasi singhiozzando Tina Cipollari quando ha sentito nominare il nome della madre. Dopo essersi seduta al suo posto per qualche secondo, visibilmente turbata, ha di nuovo lasciato lo studio. “Ci è rimasta male che ha parlato di sua mamma”- ha detto Maria De Filippi per non far sentire mortificata la dama del parterre femminile che è scoppiata anche lei in lacrime – Ma non l’ha fatto apposta”.

Qualche settimana fa c’era stata un’altra discussione tra Tina Cipollari e Pinuccia. La popolare opinionista è spietata e non ha paura di dire la sua opinione, anche quando davanti a sé ha una donna molto più grande. Il pubblico in quell’occasione le diede ragione soprattutto quando ha ripreso Pinuccia per il modo in cui continua a trattare Alessandro: “Lo hai trattato male Pinuccia e hai sbagliato, inutile che poi ti lamenti. Sai quando gli vuoi bene? Quando ti fa comodo a te […] Mi sembra come se lei non lo voglia, però deve essere libero a sua disposizione”. Ascoltando il duro giudizio dell’opinionista, la dama è scoppiata in lacrime e si è rifugiata dietro le quinte.

