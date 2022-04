Momenti di alta tensione a ‘Uomini e Donne’. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari, è andata fuori di sé con Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Non è proprio riuscita a rimanere in silenzio, soprattutto alla luce di quanto avvenuto precedentemente. Una situazione davvero inaspettata che si è materializzata ha fatto imbestialire la collega di Gianni Sperti, che non ha fatto troppi giri di parole per stroncare i due ex fidanzati, i quali si sono rincontrati in studio.

Prima di parlarvi di Tina Cipollari, è stato riferito che nella giornata del 25 aprile, non ci sarà infatti il daytime di ‘Amici 21’, che tradizionalmente va in onda nel pomeriggio. Nessuna messa in onda anche per ‘Uomini e Donne’, che non partirà dalle ore 14.45. Alla base di questa decisione la festa riguardante l’anniversario della liberazione del nostro Paese. Su Canale 5 saranno trasmessi ‘Una Vita’ e ‘Rosamunde Pilcher – La lettera’. A partire da martedì 26 aprile tutto tornerà come prima e quindi saranno regolarmente trasmessi.





UeD, Tina Cipollari attacca Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Durante una clip su Riccardo Guarnieri e Ida Platano, è emerso che il cavaliere ha affermato: “Oggi che riusciamo a parlare ti ho detto un semplice come stai, non hai risposto alla domanda che ti è stata fatta quando stavi fuori, prima è partita la canzone nostra tu non mi hai guardato, io me lo sono ricordato, mi sono girato due volte, cosa significa? Che il ricordo è bellissimo”. A quel punto Tina Cipollari non ci ha visto più e ha utilizzato parole molto dure nei confronti di entrambi.

Dopo che Ida e Riccardo hanno ballato insieme, Tina Cipollari ha voluto commentare quell’episodio ed è sbottata: “Mi fate proprio pena, siete due grandi furbi e state qua solamente per visibilità. Finalmente è finita questa pagliacciata, l’ho trovata una cosa orrenda”. Ma Gianni Sperti ha avuto invece un giudizio differente: “Per me è stato un momento di verità”. Quando la Platano ha aggiunto: “C’è stato un momento di ritrovo”, Tina è esplosa ancora: “Tu pensi di imbrogliare tutta la gente che ci guarda?”.

Giorni fa Tina Cipollari aveva attaccato Biagio Di Maro: “Se andiamo a stringere non hai mai concluso niente. Il difettato sei tu”. Quindi, è un periodo stressante per l’opinionista di Maria De Filippi, che non sta riuscendo ad accettare queste dinamiche del programma. Ovviamente, le dinamiche Platano-Guarnieri sono state la goccia che hanno fatto traboccare il vaso.

