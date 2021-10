È sempre Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nella puntata di mercoledì 13 ottobre nuovo round dell’eterno scontro tra la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi e la dama torinese. La conduttrice ha annunciato che si è presentato un nuovo cavaliere per Gemma: si tratta di Maurizio e la dama è stata invitata al centro dello studio, mentre in sottofondo si sentivano le risate di Tina Cipollari.

“Ma davvero?”, chiede la dama di Torino non nascondendo lo stupore. “Perchè ti meravigli? Non è la prima volta ed è anche giovane, ha 54 anni”, spiega Maria De Filippi. A questo punto Gemma Galgani ha cominciato a ironizzare sul fatto che l’opinionista mangia spesso una merenda dietro le quinte. “Già è difficile, poi ci mette anche lei. Vai a fare merenda” e ha pregato la conduttrice, più volte, di mandarla un attimo fuori per non essere disturbata nella conoscenza di questo nuovo uomo. Di conseguenza Tina Cipollari è andata su tutte le furie: “Ma chi sei tu che decidi queste cose? Ma chi sei che decidi che devo uscire? Stai impazzendo? Ma che stai dicendo? Io rimango qua. Dove sta questo signore? Qua dietro?”.

Quindi l’opinionista è corsa nei corridoi dietro le quinte alla ricerca di quest’uomo. Ha iniziato a posizionarsi sulle scale, dalla passerella dove di solito entrano tutti i corteggiatori e i tronisti. Maria De Filippi l’ha invitata ha tornare a sedersi e a spostarsi, ma Tina si è rifiutata e ha chiesto alla produzione di fargli fare una strada diversa: è scesa dalle scale, sempre dietro le quinte, e si è seduta all’inizio dei gradini. Si è stesa in caso avessero fatto uscire il cavaliere che si è presentato per Gemma Galgani.





Dopo aver ascoltato la presentazione di Maurizio, “Cosa ti piace di Gemma?”, chiede Tina Cipollari stuzzicando il cavaliere che poi svela la vera età. “Mi piace l’entusiasmo e il modo di fare. Mi rispecchio in Gemma. Ovviamente abbiamo due età diverse, ma questo non pesa”, risponde il cavaliere.

Tina che non vuole far entrare il signore per Gemma STO ROTOLANDO A TERRA #uominiedonne pic.twitter.com/PwAnBtzsKj October 13, 2021

“Più sei giovane meglio è per lei”, puntualizza Tina Cipollari. “Gemma che dici?”, chiede Maria De Filippi. “Ti ringrazio che tu sia venuto per me. Se vuoi restare possiamo conoscerci. Ho lasciato il numero di telefono a Massimo e volevo metterlo al corrente”, puntualizza la dama. “Che felicità negli occhi di quest’uomo”, commenta infine Tina Cipollari.