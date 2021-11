Clamoroso e paradossale ciò che è avvenuto nella puntata di ‘Uomini e Donne’ di giovedì 18 novembre. Si tratta di una situazione più unica che rara, che ha visto come protagonista Ida Platano. La dama del dating show di Maria De Filippi ha preso una decisione definitiva sul suo percorso e il pubblico si è emozionato non poco per la sua scelta. Peccato però che poi all’improvviso qualcosa sia cambiato improvvisamente e tutti i telespettatori sono rimasti praticamente scioccati davanti alla scena.

Parlando davanti a tutto lo studio, Ida Platano ha ammesso di avere ormai le idee chiarissime e infatti ha invitato Diego Tavani ad abbandonare la trasmissione per conoscersi ancora in maniera più approfondita fuori dalla stessa: “Voglio conoscerlo fuori da questo programma, lui in poco tempo mi ha dato delle cose che non mi aspettavo”. Poco dopo c’è stata un’accesa discussione tra lei e Tina Cipollari e quello che è avvenuto in seguito ha visto l’uomo autore di un gesto davvero incredibile.

Ida Platano ha parlato così con Tina Cipollari: “Tocchi dei tasti che fanno sentire male le persone, devi stare attenta a quello che dici. Tu ieri mi hai fatto stare davvero male, non mi puoi dire che sono una donnetta”. Ma il colpo di scena era praticamente dietro l’angolo, con Diego che ha deciso di rinunciare all’uscita con lei nonostante il bacio e la scelta di pochi minuti prima: “Non me la sento adesso dopo questo, se hai delle cose irrisolte tu devi risolvere qui prima. Vado via, mentre tu rimani a discutere”.





Dopo aver udito quelle parole, quasi tutti si sono scagliati contro Diego e Ida Platano ha rinunciato all’uscita: “Quello che ho fatto vale molto di più di un semplice ti amo, non ho neanche scelto una canzone per nessuno e ti avrebbe dovuto far capire”. E poi è esplosa in un pianto totale. Sono poi arrivate delle parole di scusa del cavaliere del dating show, che ha promesso di voler rimanere al suo fianco: “Ho avuto solo paura, mi sembra strano che tu abbia cambiato idea immediatamente”.

Diego ha comunque voluto sottolineare un aspetto importante, cioè che ha pensato che la scelta di Ida Platano sia scaturita dal fatto che avesse avuto timore di perderlo definitivamente. Quindi, non sarebbe stata realmente intenzionata a lasciare ‘Uomini e Donne’. Maria ha poi cambiato argomento, ma resta una situazione davvero inaspettata a tormentare l’amica di Gemma Galgani.