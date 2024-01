Uomini e Donne, ma è tutto vero? Notizie come queste fanno presto a girare sul web alla velocità della luce e infatti i fan del programma di successo di Maria De Filippi non possono che tenersi aggiornati e seguire tutti gli aspetti della misteriosa vicenda: il tronista ha già fatto la sua scelta? Sarebbe questa la domanda che più di tutte continua a fare gola, nonostante sia anche sopraggiunto qualche dettaglio in più che mirerebbe a confutare questa ipotesi.

Il tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta? Le regole del programma sono note a tutti e il momento più atteso è ovviamente quello che comporterebbe per chi siede al trono di abbandonare il programma in compagnia di un nuovo amore. Ed è accaduto davvero questo a Brando?

Leggi anche: “Ciao Ida, ecco chi è davvero Sergio”. Uomini e Donne, appena arrivato e già sbugiardato





Il tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta? Dopo tante indiscrezioni, arriva la verità

Le indiscrezioni non fanno che parlare della scelta del tronista che sarebbe caduta sulla corteggiatrice Raffaella. Come tutti sanno, Brando avrebbe dunque concluso un percorso cominciato nel mese di settembre. Ma le cose stanno realmente così? Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram le cose non sarebbero andate esattamente in questo modo.

L’esperto di gossip e televisione non sarebbe dello stesso parere, o meglio, queste le parole rivelate a quanti non fanno che domandarsi se la scelta sia davvero accaduta: “Smentisco, o comunque non c’è nessuna conferma“, per poi aggiungere: “Non hanno ancora registrato dopo martedì, quindi non so da dove saltino fuori le cose così random. Bah”.

E per restare sempre in tema di scelte, e nella speranza di comprendere le sorti del percorso di Brando, quel che è certo riguarda invece Cristian che sembra avere occhi e cuore solo per la sua Valentina. La dichiarazione d’amore sarebbe avvenuta a sorpresa durante l’esterna e poi la coppia felice avrebbe solo successivamente salutato il pubblico nello studio televisivo.