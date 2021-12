Finalmente a UeD è andata in onda la puntata della scelta di Andrea Nicole. Scelta a sorpresa per la redazione, Maria De Filippi e l’altro corteggiatore Alessandro, perché ha saputo tutto poco prima di entrare in studio, dove si è creato il caos. Ma andiamo con ordine.

La tronista e Ciprian sono entrati insieme, tra lo stupore dei presenti in studio e hanno raccontato di essersi vista all’insaputa di tutti a casa di lei. Poco prima, durante l’esterna in cui avevano fatto l’albero di Natale, nonostante fosse bendato, lui aveva sbirciato. Ha notato un bar vicino, lo ha cercato ed è andato da Andrea Nicole. Hanno passato quindi la notte insieme senza avvertire la redazione di UeD. Ovviamente questa mossa non è piaciuta nemmeno a Maria De Filippi, secondo cui lei avrebbe potuto avvisare.

Andrea Nicole, caos in studio a UeD per la scelta

Ma i più furiosi erano senza dubbio Gianni Sperti e Tina Cipollari. Gli opinionisti di UeD sono rimasti delusissimi e non si sono risparmiati nelle critiche, usando parole molto forti nei confronti dei due, specialmente Gianni, che è esploso. “Siete due disonesti. La disonesta è lei con tutto quello che la redazione e il programma hanno fatto per lei. Non c’è differenza tra uomo e donne, ma c’è differenza tra una persona perbene e non perbene e tu non sei una persona perbene”.





“Portavi un messaggio importantissimo e mi dispiace per come l’hai buttato via. Non credo che sia la prima volta che vi siate visti”, ha attaccato Gianni Sperti parlando ripetendo più volte “Che figura di mer…”. Anche Tina Cipollari non ci è andata leggera: “Non mi sei mai piaciuta sin dal primo momento che ti ho visto. Quando arrivava il tuo momento io uscivo perché c’era qualcosa che non mi convinceva e non mi sono sbagliata”, ha detto in puntata a UeD ad Andrea Nicole.

Poi la parola ad Alessandro, il più sconvolto. Ci è rimasto malissimo e ha espresso tutta la sua delusione, sentendosi usato. E ha anche zittito Ciprian, che insieme alla tronista che lui corteggiava ha fatto “una grande figura di me…”. Andrea Nicole e Ciprian si sono ripetutamente scusati ma lui e gli opinionisti non hanno voluto sapere ragioni.