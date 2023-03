“Problemi nell’intimità”. Rosa Perrotta e la crisi con Pietro Tartaglione: “È andata così”

Uomini e Donne, l’ex tronista in crisi con il marito, fuori tutta la verità. Per una storia d’amore sembra essere inevitabile andare incontro ad alcuni momenti di vita delicati. L’ex UeD e nota influencer ha finalmente rilasciato una lunga intervista sul settimanale Mio dove ha potuto mettere a tacere gli svariati pettegolezzi messi in circolo sul proprio rapporto coniugale con Pietro Tartaglione.

Crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, tutta la verità. La coppia è unita dal 2017, dai tempi della partecipazione di Rosa come tronista a Ued. All’epoca la scelta è caduta proprio sull’uomo che sarebbe poi diventato il marito e padre di due splendidi bambini, Ethan Domenico e Achille Mario, nati rispettivamente il il 25 luglio 2019 e il 10 novembre 2021.

Crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, tutta la verità: “È successo nella sfera intima…”

Rosa Perrotta ha ammesso nel corso di una lunga intervista rilasciata per i lettori di Mio, di essere andata incontro a un momento di vita coniugale molto delicato, proprio in seguito alla nascina dei due figli: “Il rapporto con Pietro è cambiato. Abbiamo avuto una crisi perché quando si sposta il baricentro anche l’equilibrio della coppia subisce uno scossone. In che modo si è manifestata la crisi? Ad esempio nella sfera intima. Dopo la nascita di un figlio il rapporto col sesso può essere messo da parte e può essere lasciato in disparte anche il proprio compagno”.

E ancora: “Questa situazione è stata molto più forte quando è nato il nostro primo bambino: con il secondogenito ho imparato a gestirla e anche il mio compagno ha capito che può succedere che non si abbia voglia di stare col partner e di vivere questa bolla emotiva della maternità, da cui un uomo rischia di sentirsi escluso”. Fortunatamente l’amore ha vinto su ogni difficoltà e insieme la coppia ha saputo affrontare e superare la crisi.

“Oggi che il mio secondo figlio ha un anno e mezzo, esco volentieri da sola con il mio compagno. I primi mesi del primogenito, invece, non ne sentivo l’esigenza. Io suggerisco di non forzare nulla, di assecondare il naturale percorso delle cose. Se c’è amore la persona che hai accanto ti aspetta”, confessa Rosa Perrotta che tra le righe lancia anche un messaggio per le coppie che come lei e Pietro hanno dovuto fare i conti con un percorso del tutto naturale.