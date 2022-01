Dopo la scelta a UeD come procedono le cose tra Roberta Giusti e Samuele Carniani? Il pubblico di Maria De Filippi era a conoscenza del lieto fine per la tronista già settimane prima che andasse in onda la puntata. Ma fino a quel momento, così prevede il regolamento di UeD, la coppia non poteva confermare né smentire i rumor. E ovviamente anche rimanere “nascosta”. Così è stato.

Solo dopo la scelta in tv tronista e corteggiatore di UeD hanno iniziato a farsi vedere insieme anche su Instagram. Roberta si è anche fatta un nuovo tatuaggio e ad accompagnare la giovane romana, ovvio, il suo Samuele. Si è fatta tatuare una scritta attorno al braccio: “Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti”.

Roberta e Samuele, la decisione dopo UeD

Oggi, a poche settimane dalla scelta a UeD, Roberta e Samuele sono più uniti e innamorati che mai. E infatti, l’hanno mostrato su Instagram, è già scattato il primo “ti amo” reciproco. Hanno anche rilasciato una nuova intervista sul magazine dedicato al programma di Maria De Filippi svelando cosa è cambiato nelle loro vite da quando sono una coppia a tutti gli effetti.





Samuele al Magazine di UeD rivela che non si aspettava di essere la scelta. E anche che “con stupore” ha scoperto che Roberta è una persona molto disponibile e dolce. Per Roberta, invece, lui è “una continua conferma” di ciò che già aveva capito di lui durante il programma. Ma in questa neonata storia d’amore una decisone rivelata nell’intervista potrebbe deludere i fan.

Nonostante tutto proceda a gonfie vele, infatti, per quanto riguarda la convivenza c’è ancora da aspettare. Succede spesso che, usciti da UeD, tronisti e corteggiatori vadano subito a convivere per annullare ogni distanza ma questo non è il caso di Roberta e Samuele. Nel corso dell’intervista, alla domanda sulla distanza (lei vive a Roma, lui ad Arezzo), lei non ha esitato a rimandare: “Le accorceremo più in là. È un progetto a lungo (ma non troppo) termine”.