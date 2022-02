Da qualche settimana al Trono Over di Uomini e Donne si è presentato un nuovo cavaliere. Si tratta di Giuseppe La Spisa, signore di 51 anni che viene da Senaco in provincia di Milano. Si è presentato con un elegante completo blu spiegando di essere arrivato in redazione per conoscere Ida dopo averla vista da casa. La reputa una persona vera e con qualche sfortuna amorosa di troppo, tratto che li accomuna, come ha specificato.

Tuttavia Ida Platano non si è detta molto colpita dalla presenza del nuovo cavaliere, ma lui non si è arreso e ha chiesto a Maria De Filippi di poter restare nel parterre di Uomini e Donne. Ha avuto modo di ballare con Gemma Galgani e da quel momento in lui è scattato qualcosa. Almeno stando a una lettera che l’uomo ha scritto a Novella 2000, settimanale condotto da Roberto Alessi.

Insomma Giuseppe La Spisa si è rimesso in gioco e ha notato qualcosa in Gemma Galgani. L’uomo ha apprezzato la dama e per lei potrebbe aprirsi una nuova avventura. Di recente sono state diverse le delusioni d’amore per Gemma Galgani che da anni è nel dating show di Maria De Filippi alla ricerca dell’anima gemella. Infatti dopo la relazione con Giorgio Manetti è rimasta sola. Ha avuto una serie di avventure ma mai nulla di concreto.





Ora arriva il nuovo cavaliere Giuseppe La Spisa e manifesta i suoi sentimenti nei confronti della dama torinese: “Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha attirato nei tuoi confronti – inizia così la lettera di Giuseppe La Spisa a Gemma Galgani -. La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le qualità che prediligo. I tuoi occhioni grandi brillano colmi di tanto amore da donare… e ricevere. In quel ballo mi sono estraniato da tutto. Da quel momento non ero più in trasmissione, esistevamo solo io e te, la tua presenza…”.

“Spero che tu possa leggere questa lettera e prendere atto dei miei sentimenti. Una forte attrazione sta nascendo dentro di me nei tuoi confronti. Grazie a te, per pochi minuti passati in trasmissione, ho trovato ciò che mi manca e ho capito che sei tu, il tuo respiro, la tua presenza… Ti guardo ogni giorno e so per certo che stai diventando sempre più importante per me, e il tuo pensiero mi segue ovunque io vada. Ogni mia parola, ogni mia azione è per te. Non so cosa succederà, ma averti stretto una sola volta non è sufficiente. Le voglio provare sempre, continuamente, queste emozioni che mi hai donato”, conclude Giuseppe La Spisa.