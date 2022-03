UeD, paura per l’ex corteggiattrice del programma. Un notizia che nelle ultime ore ha fatto il giro del web destando non poche preoccupazioni sulle condizioni di salute della napoletana in seguito all’incidente. I fan si sono dunque apprestati a mandare messaggi di affetto e di vicinanza a cui l’ex corteggiatrice ha prontamente risposto per rassicurare tutti.

Momenti drammatici per Noemi Baratto reduce dagli ultimi gossip dopo il bacio con Joele Milan. Questa volta la questione si fa decisamente più seria per l’ex corteggiatrice di UeD che attraverso una serie di stories su Instagram ha rivelato di essere stata vittima di un incidente. Un momento decisamente difficile che la porterà a stare per un po’ di tempo lontana dal mondo dei social.

“Ieri io ed un mio amico abbiamo fatto incidente in motocicletta, sto male, sono stata tutta la serata di ieri fino all’una e mezza di notte in ospedale“, poi aggiunge: “Sono volata dalla moto, ho perso il casco e sono caduta oltrepassando l’auto che ci ha incrociati. Sono caduta di testa e schiena. Fortunatamente mi sono accovacciata in aria altrimenti non sarei qui a scrivere ora”.





Poi lo sfogo: “Alle persone che prendono la patente da poco o che non sono capaci di guidare in giro per la città non gli dovrebbe essere concesso l’utilizzo dell’automobile, succedono cose gravi e ci rimettono persone che non hanno colpe“. Nello specifico Noemi racconta le ferite riportate: “Ho avuto una frattura alla spina dorsale e ho dolori ovunque, ho sbattuto anche la testa, ora devo solo riposare sperando che passerà presto”.

Una vicenda che porterà Noemi a prendersi un momento di pausa per potersi rimettere in forze e tornare più forte di prima. Ma nel frattempo non fa che ringraziare quanti hanno avuto per lei parole di vicinanza. Il calore dimostrato dai fan nelle ultime ore spazza via le polemiche sorte dopo il bacio scambiato con Joele, amico (ormai ex?) di Matteo Fioravanti.