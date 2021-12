La voce era nell’aria e ora arriva la conferma: è (già) finita tra gli ex protagonisti di UeD. Tra i primi a parlare di un allontanamento era stato Amedeo Venza, ma una volta che i gossip sulla coppia nata nello studio di Maria De Filippi hanno invaso i social, è arrivata la smentita dell’ex tronista.

“Sto leggendo tantissime notizie e mi stanno arrivando tanti messaggi. Io volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono. Non ci siamo lasciati. Assolutamente. Come tutte le coppie nate da poco, ci stiamo conoscendo e ci sono anche degli alti e dei bassi com’è giusto che sia in una relazione. Quindi ci stiamo anche del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti. Io volevo tranquillizzare tutti e dirvi che vi ringrazio per tutti i messaggi che mi sono arrivati. E anche il fatto che non ci vediamo molto spesso è dato dal fatto che siamo impegnati tutti e due tra studio e lavoro”.

UeD, arriva la conferma: la coppia si è detta addio

Pochi giorni dopo, però, è arrivata la conferma di quell’addio di cui tanto si parlava. E sempre da lui, proprio quel tronista di UeD che aveva deciso di fare un’insolita scelta anticipata dopo aver capito di provare un sentimento forte nei confronti della sua corteggiatrice: è ufficialmente finita tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto, come spiega lui in un video pubblicato sul suo Instagram.





“Faccio questo video perché ve lo meritate, per i messaggi che mi avete mandato, per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno a me e a Noemi. Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata”, le parole di Matteo Fioravanti che svela poi cosa è successo con Noemi Baratto precisando che entrambi hanno fatto di tutto per salvare la loro storia nata sotto le telecamere di UeD.

“Non entrerò tanto nel merito perché ho rispetto per lei e per me. Sicuramente sapete che ho fatto una scelta molto anticipata, ma non mi pento di nulla di tutto quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte. Sono iniziate a uscire toppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dirò qui, per rispetto di entrambi. Ci abbiamo provato veramente tanto entrambi, fino all’ultimo. Non siamo due persone false. Vi ringrazio a tutti per i messaggi che mi mandate, vi voglio veramente tanto bene”, la conclusione dell’ex tronista di UeD.