Fiori d’arancio a UeD. Dopo il grande annuncio in puntata, davanti a Maria De Filippi e tutto lo studio, la ex dama e l’ex cavaliere hanno pronunciato il fatidico sì. L’incontro tra i due è avvenuto come il più classico dei colpi di fulmine. Si sono conosciuti all’interno del dating show di Canale 5 lo scorso settembre ed è stata subito passione travolgente.

Lei prima aveva avuto alcune frequentazioni con degli uomini del programma condotto da Maria De Filippi, ma nessuna di queste era andata a buon fine. Poi a UeD è arrivato il suo principe azzurro: Angela Paone, 45 anni, e Antonio Stellacci, 60 si sono sposati. La cerimonia è stata celebrata lo scorso 17 dicembre ma la notizia è stata fatta trapelare soltanto nelle scorse ore.

UeD, ex dama ed ex cavaliere si sono sposati

Attraverso alcune Instagram Stories, Angela Paone ha fatto sapere a tutti di aver giurato amore eterno a Antonio Stellacci. Con lui aveva lasciato UeD per vivere la sua storia fuori pochi giorni dopo il primo approccio. E pensare che inizialmente lui aveva timore di chiederle il numero di telefono perché convinto che fosse una donna troppo impegnativa per lui!





Ma poi, appena 15 giorni dopo l’ingresso di Antonio a UeD, è scoccata la scintilla. Ballo galeotto: da quel momento in poi i due hanno cominciato a vedersi e a scoprirsi reciprocamente, comprendendo di amarsi e di voler progettare il futuro insieme. “È stato tutto talmente veloce da averci lasciato quasi interdetti”, diceva l’ex cavaliere al Magazine del programma.

L’annuncio delle loro nozze loro nozze era arrivato nello studio di UeD che li ha fatti incontrare, poco prima della pausa natalizia: “Volevamo sposarci di venerdì 17 perché la prima volta che siamo usciti era un un venerdì 17″, aveva spiegato il cavaliere sottolineando che altrimenti, guardando il calendario, avrebbero dovuto aspettare l’anno nuovo per trovare un’altra combo. Ora, giorni dopo quel famoso 17 dicembre, sui social è trapelata qualche foto del loro sì.