“Li ho visti…”. Massimiliano ed Eugenia di UeD, si scopre solo ora. La bomba dopo l’addio a Vanessa

Il 25 agosto Massimiliano Mollicone aveva annunciato la rottura da Vanessa Spoto, la corteggiatrice scelta solo due mesi prima alla fine del percorso dell’ultima edizione di Uomini e Donne. “Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi non c’era più felicità. E’ troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire”, aveva annunciato via social il tronista.

“Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi, vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati. – aveva aggiunto l’ex corteggiatrice – La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi”.

UeD, Massimiliano ed Eugenia insieme a Trento

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono scelti alla fine della scorsa primavera sotto la consueta pioggia di petali rossi della trasmissione condotta da Maria De Filippi, eppure qualcosa è andato storto e dopo soli due mesi hanno deciso di lasciarsi e prendere due strade diverse.





“È stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”, aveva concluso Massimiliano Mollicone, che in queste ore è diventato protagonista di un succoso gossip lanciato da Deianira Marzano. L’influencer napoletana ha ricevuto una segnalazione clamorosa sull’ex tronista e una delle sue ex corteggiatrici.

Ovviamente stiamo parlando di Eugenia, che durante il percorso a Uomini e Donne era sempre stata la favorita, salvo poi essere scartata durante la puntata della scelta. “Ciao Deianira, alcune settimane fa ho visto Eugenia e Massimiliano insieme vicino Trento”, si legge nel messaggio inviato all’influencer, che commenta: “Eugenia e Massimiliano, ritorno di fiamma?”.