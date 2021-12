Altra puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. E ancora una volta Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire pesantemente. Dopo il caso di Andrea Nicole che ha fatto la sua scelta spiazzando tutti ed entrando in studio con il corteggiatore Ciprian dopo che avevano trascorso una notte insieme, la redazione e la conduttrice sono state costrette a sbugiardare il cavaliere Luigi. Infatti lui e Marika Geraci sono stati i protagonisti della puntata di lunedì 20 dicembre.

La dama ha rivelato che il cavaliere ha accettato il numero di Letizia, la madre delle tronista Roberta Giusti, lasciandola interdetta dal momento che lui ha sempre detto di non trovarla interessante. “Io lo chiamo e lui mi dice che è stato costretto dalla redazione, che Angela è stata molto insistente e lui non ha potuto dire di no. Versione alle quale io non credo”, è stato il commento di Marika Geraci. Insomma la verità è che è stato lui a chiamare Letizia e non il contrario. Marika inoltre sapeva che era stata Letizia a chiamarlo e che lui aveva espressamente detto alla redazione che non avrebbe voluto conoscere nessun’altra.

A questo punto intervengono dalla redazione e fanno sapere che Luigi ha l’ok per far scendere altre dame pronte a conoscerlo: “Ti abbiamo chiesto: ‘Se chiamano per conoscerti, le possiamo far venire?’ Tu hai detto di sì”. Maria De Filippi prende la parola e spiega che la redazione fa questo tipo di domande perché, in caso non si avesse intenzione di avviare nuove conoscenze, sarebbe inutile organizzare l’arrivo di nuove dame o nuovi cavalieri. Tuttavia Luigi ha continuato a girare intorno alla questione facendo intendere di non essere mai stato interessato a Letizia.





E come conseguenza in studio è scoppiato il caos. Infatti Luigi voleva far passare il discorso che era stato costretto dalla redazione ad accettare il numero di Letizia e a chiamarla. Ma la situazione è diversa, cioè nessuno lo ha costretto, ma gli è stato spiegato che se avesse accettato i numeri, avrebbe dovuto poi chiamare le dame. Tale osservazione è stata fatta dal momento che Luigi più volte non si è messo in contatto con le donne di cui aveva appena accettato i numeri. Pare che lo stesso sia accaduto con Gemma Galgani. Per tale motivo, la redazione ha messo al corrente Luigi su come funziona il programma, senza alcuna costrizione.

A questo punto Maria De Filippi non si è riuscita a trattenere e ha mostrato tutta la sua disapprovazione: “A una domanda mi rispondi con una bugia! Stai a giocare a rimpiattino per ore e mi annoia a morte”. Marika, invece, ha fatto intendere di aver compreso una cosa parlando con Luigi: il suo scopo sarebbe quello di tenersi sempre impegnato con qualche dama per poter restare nel programma.