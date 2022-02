Maria De Filippi difficilmente interviene a gamba tesa contro i protagonisti dei suoi programmi. Ma a volte succede e questo è il caso di Pinuccia Della Giovanna, che nelle ultime puntate di UeD ha fatto piuttosto rumore con la storia che l’ha riguardata. Ma bisogna fare un passo indietro.

Qualche giorno fa la dama del era stata costretta a scendere da un treno perché non in regola con il Green Pass, non avendo fatto la terza dose perché impegnata con le varie registrazioni di UeD, aveva raccontato in lacrime. E già in quell’occasione Maria De Filippi le aveva fatto notare che è più importante il vaccino che la trasmissione. Ora un nuovo capitolo.

Maria De Filippi stronca la dama

Tornati in studio, subito dopo la famosa puntata del treno tra Pinuccia e Alessandro, cavaliere 91enne, è scoppiata una lite. Dopo Maria De Filippi, anche Alessandro ha ribadito a Pinuccia che avrebbe dovuto fare la terza dose anziché preoccuparsi innanzitutto di essere presente in studio per le varie registrazioni di UeD. E siccome non ha voluto confrontarsi in studio con la dama, la conduttrice gli ha proposto di farlo dietro le quinte, a telecamere spente.





Qui è sorto il primo problema: la dama non ha voluto quel confronto privato, preferendo parlare davanti a tutti. Maria De Filippi a quel punto ha fatto rientrare nello studio di UeD il 91enne e spiegato a Gianni Sperti che “è arrabbiata perché lui ha parlato pubblicamente e anche lei vuole farlo, sennò se ne va”.

Un ragionamento, questo di Pinuccia, che sembra proprio non convincere Maria De Filippi. Al contrario di Gianni Sperti che, appresa la situazione, non ci vede nulla di male e crede che sia giusto permettere alla dama di spiegare pubblicamente la sua versione dei fatti. “Dovrebbe essere prioritario risolvere i propri problemi che quello che passa in televisione”, la stoccata della padrona di casa a Pinuccia. Senza contare che il rifiuto a confrontarsi con Alessandro in privato, sembra rappresentare per lei una conferma: è interessata solo alle telecamere di UeD?