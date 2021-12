A Uomini e Donne è stata la puntata della scelta di Andrea Nicole. Ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Ciprian, il ragazzo che maggiormente l’ha colpita sin dall’inizio della sua avventura in studio. La scelta è stata preceduta dalla notte trascorsa insieme dai due a casa di lei senza che la redazione del programma sia stata avvisata. Particolare di non poco conto che ha fatto andare su tutte le furie i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Scendendo nel dettaglio Ciprian e Andrea Nicole sono arrivati insieme in studio e tutti sono rimasti a bocca aperta tranne Maria De Filippi che già era a conoscenza di quanto successo. Hanno raccontato di aver trascorso la notte insieme e hanno detto che il giorno prima Ciprian era andato a casa di lei senza dire nulla alla produzione. Tina Cipollari ha detto che Andrea Nicole non le è mai piaciuta e per questo motivo se ne andava quando c’era lei al centro dello studio.

Poi è intervenuto anche Gianni Sperti che ha definito “disonesti” Ciprian e Andrea Nicole. Ha detto che secondo lui erano d’accordo da tanto tempo. Insomma non ha creduto alla storia di Ciprian che ha notato il particolare del bar nell’esterna dell’albero di Natale. In generale questa reazione è derivata dal fatto che lui aveva riposto molta fiducia nella tronista, quindi ne è rimasto maggiormente deluso.





Infine ha parlato Maria De Filippi e con i soliti modi e il tono della voce fermo e risoluto ha spiegato perché è rimasta delusa da Andrea Nicole: “Queste cose possono capitare. Puoi anche non dire alla redazione “lo caccio”, ma dire alla redazione “lo tengo”, tutta qua. Ci rimango male solo per questo. Su Ciprian penso che abbia fatto una cosa non bella. Hai scelto in modo egoista di metterla in questa situazione. Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo le cose, la scelta per me era Ciprian. Quando tu vai a casa di lei è una cosa inutile, perché lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te. Non credo minimamente alla storia che non ti riesci a esprimere in televisione. Io credo al fatto che lei non ti abbia mai visto prima”.

Maria De Filippi è un fiume in piena: “Questa cosa non toglie nulla alla mia scelta di mettere lei sul trono. Questo che è successo non toglie nulla a quella scelta che ho fatto e rifarei tutta la vita. Mi dispiace solo che non hai avvisato. Se avessi avvisato avresti trovato comprensione, non è nulla di grave. Ci sei cascata secondo me. Non faccio le previsioni ma non ci credo molto a questa storia. Non è che non credo a quello che senti tu. Credo che se una persona ti vuole e ti vuole bene, aspetta la mattina dopo”.