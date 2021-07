Mentre Uomini e Donne è in pausa, i protagonisti della passata edizione continuano a far parlare di loro attraverso interviste e Instagram. Ma la macchina di Maria De Filippi è tutto fuorché andata in vacanza. Per la cronaca, tanto è il successo di UeD, in questi giorni Mediaset ha deciso di riproporre in prima serata le scelte dei tronisti del 2019.

Dalle ore 21.35 tornano quindi in tv ossia Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez e tra gli ospiti Valeria Marini, Giulia De Lellis e Gemma Galgani, alcuni dei volti più amati del programma di Maria De Filippi. Che ha le idee chiarissime sui prossimi tronisti: le ha svelate al pubblico attraverso una sua recente intervista al settimanale Oggi, che le ha dedicato la copertina.

Maria De Filippi, la decisione sui nuovi tronisti di UeD



Maria De Filippi, che non è per niente social, ha spiegato al settimanale che negli ultimi anni i protagonisti di UeD si sono mostrati sempre più interessati a intraprendere la carriera da influencer piuttosto che trovare il grande amore della loro vita, che poi è lo scopo del dating show. Da qui la ‘rivoluzione’: cambiare i criteri per la scelta dei tronisti.







Ora la conduttrice opterà per ragazzi e ragazze che non hanno l’ossessione dei social network, che hanno influenzato non poco le dinamiche nella trasmissione: “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”, le parole di Maria De Filippi.





Nessun nome per il momento. È ancora presto per conoscere l’identità dei nuovi partecipanti, che saranno svelati nel corso delle prossime settimane anche se di sicuro non mancheranno spifferate. Una certezza però c’è: la nuova edizione di Uomini e Donne partirà come di consueto a settembre, quando con ogni probabilità vedremo in studio anche le coppie, scoppiate e non, di Temptation Island 2021.