“Tutta una pagliacciata”. Bufera su Maria De Filippi dopo quel gesto in pubblico a UeD

Puntata ricca di notizie quella del 7 febbraio di ‘Uomini e Donne’. E un po’ a sorpresa è stata Maria De Filippi a finire nel vortice delle polemiche per un suo gesto, che ha fatto sollevare polemiche nel pubblico. Dopo aver osservato un suo comportamento non apprezzato, molti utenti si sono riversati sui social network sottolineando la loro amarezza per ciò che ha fatto la conduttrice del dating show di Canale 5. Difficilmente la regina di Mediaset è stata attaccata così nel recente passato.

Maria De Filippi ha anche dovuto fare i conti con altri momenti di tensione a ‘Uomini e Donne’. Si sarebbe sfiorata la rissa in una registrazione di una puntata che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Ad aver avuto una grossa lite nello studio di ‘Uomini e Donne’ i cavalieri Armando Incarnato e Biagio Di Maro, che come scritto da ‘Il Vicolo delle News’, “sono venuti quasi alle mani”. Di Maro pare che abbia chiesto un ballo con una canzone napoletana, ma Incarnato è parso indispettito e ha detto: “Una richiesta sporca”.

Nella trasmissione Mediaset si sono rivisti in studio due volti di ‘Uomini e Donne’, che avevano avuto qualche problema di troppo con Maria De Filippi nelle scorse settimane. Ora però a sorpresa è arrivato il dietrofront della padrona di casa, che ha voluto chiedere scusa davanti a tutti i presenti. Un gesto che in tanti non hanno gradito nella maniera più assoluta. E chi è rimasto insoddisfatto non se l’è tenuto ovviamente per sé, ma ha preferito dirlo chiaramente, commentando sulle pagine del programma.





Nello studio di ‘UeD’ si sono presentati i fidanzati Andrea Nicole e Ciprian, che hanno lasciato il programma tempo fa e che ancora adesso proseguono nella loro relazione sentimentale, nonostante i dubbi passati anche di Maria De Filippi. L’ex tronista aveva confessato di aver avuto un incontro segreto e non previsto con l’ex corteggiatore e c’era stato nervosismo da parte di Maria. La quale però stavolta ha cambiato idea e ha voluto averli in studio per porgere loro ufficialmente le scuse.

Dopo aver udito queste parole di Maria De Filippi, “Cipriano volevo farti le mie scuse perché non credevo che fossi sincero e siccome l’ho detto davanti a tutti mi ricredo, sono contenta che non sia stata una presa in giro per lei”, gli utenti hanno commentato: “Che pagliacciata, tutto questo è ridicolo”, “Ma non erano stati esiliati? Non sarei mai tornata in trasmissione se fossi stata al loro posto”.