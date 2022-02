A Uomini e Donne si parla della storia tra Giovanni e Daniela. Infatti la loro storia che sembrava procedere a gonfie vele ha trovato qualche intoppo: il cavaliere ha preferito fare un passo indietro e approfondire il rapporto con Sara. Una decisione che in studio ha provocato numerose polemiche, a partire dagli opinionisti e dalla stessa Daniela, delusa per essersi sentita “usata”. Tutto è cambiato quando un’altra dama. Sara Zilli, ha chiesto di ballare un tango con Giovanni Ledda.

Da quel momento, sentendosi messa da parte per uno show a favore di telecamere, Daniela si è mostrata molto risentita. “Il mio comportamento è stato lineare – prova a spiegare il Cavaliere -. Io prima devo stare con una donna e poi, eventualmente, ne conosco un’altra”. Immediata la risposta di Daniela, che conferma di aver provato delle sensazioni ed essersi impegnata nella conoscenza: “Qui non si tratta delle tempistiche. Quello che mi ferisce è la tua indifferenza verso una storia che per te non ha significato nulla. Vederti così vuoto mi ferisce molto”.

Nella puntata di lunedì 21 febbraio è proseguito il confronto tra Giovanni e Daniela. Il cavaliere si è scagliato contro Daniela che, a suo dire, lo accusava di averle messo le mani addosso: “Sei una falsa. Io non ti ho mai messo le mani addosso”. I toni del diverbio si sono accesi ed è dovuta intervenire Maria De Filippi che ha letteralmente perso la pazienza con Giovanni Ledda.





“Giovanni, quando Daniela ha raccontato della serata in macchina in quella strada, non ho mai percepito nelle parole che lei ha detto qualcosa di grave. Mai. Hai frainteso”, ha provato a spiegare la conduttrice, che però non sembra aver convinto l’uomo. “L’ha detto tre volte, queste cose non si fraintendono”, ha ripetuto Giovanni. “Ho sempre detto che sei stato un gentiluomo”, si difende Daniela. “Era solo una donna, visti i sentimenti che provava per te, che il tuo interesse fosse solo fisico”, puntualizza la conduttrice.

Maria De Filippi ha voluto far ragionare il cavaliere spiegando le parole della dama e quello che lei voleva intendere. E nel fare questo la conduttrice ha perso la pazienza: “Lei ti ha chiesto di stare insieme. Lei nella stessa circostanza in cui ti parla della stradina, ti dice di volere una storia con te. Tu ti senti ferito nell’orgoglio maschile ma lei voleva dire un’altra cosa. Daniela vuol dire che non avete affinità intellettiva e che superata la passione fisica, dopo tre giorni finisce tutto. Solo tu non lo capisci”.