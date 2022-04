Lutto a Uomini e Donne e per Maria De Filippi, conduttrice del dating show in onda su Canale 5 dal 1996, ma conosciuto con il format attuale dal 2001, quando si trasforma in un dating show e riprendendo la formula di Agenzia matrimoniale con l’obiettivo di formare coppie.

La notizia è stata annunciata sui social da Roberto Cenci, regista del programma condotto da Maria De Filippi, e in poco tempo ha fatto il giro del web grazie anche alle pagine social dedicate a Uomini e Donne. Una notizia che ha sconvolto Maria De Filippi e gli spettatori che in questi anni si erano affezionati a lui.





UeD: lutto al dating show di Maria De Filippi: morto Piero

“Per sempre con noi. Ciao Piero”, ha scritto sui social Roberto Cenci sui social. Il ricordo anche della pagina – seguitissima – Trash Italiano: “Purtroppo ci ha lasciato Piero, lo storico assistente di studio che per anni ha collaborato con Maria De Filippi”, si legge sugli account Twitter e Instagram. In tanti avevano notato l’assenza dello storico collaboratore di Maria De Filippi, ma nessuno era a conoscenza del motivo.

Piero Sonaglia era celebre assistente di studio che da sempre è presente nelle trasmissioni targate “Fascino”, la società di produzione di proprietà di Maria De Filippi. I telespettatori di Uomini e Donne lo conoscevano bene, perché spesso era lui a portare le sedute al centro dello studio o l’acqua alla conduttrice. “Piero, mi porti due sedute?”, era una delle frasi che molto spesso Maria De Filippi rivolgeva al suo collaboratore.

Piero Sonaglia era una sorta di aiuto-regia, il quale si assicurava che tutto in studio funzionasse alla perfezione durante le trasmissioni della De Filippi come Uomini e Donne, Tu si que vales e C’è posta per te, anche se alle spalle vantava una carriera straordinaria iniziata a La Corrida di Corrado. Tantissimi i post a lui dedicati, come quello dell’ex tronista Andrea Cerioli: “Un uomo meraviglioso, buono. Buon viaggio Piero”. Sconosciute le cause del decesso.

