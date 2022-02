“A letto 9 mesi”. UeD, il dramma del nuovo tronista. Studio senza parole: “Ecco di cosa ho sofferto”

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Si è fatto conoscere per la partecipazione come corteggiatore all’interno del dating show di Maria De Filippi. Lui e l’altro corteggiatore Samuele si sono contesi Roberta Giusti che alla fine ha scelto quest’ultimo. Luca Salatino ci è rimasto male, ma la conduttrice ha deciso di dargli un’altra possibilità, affidandogli il trono del programma.

Luca Salatino è un romano classe 1992, è uno chef apprezzato: infatti la sua carbonara è stata inserita al quinto posto nella classifica stilata da Gambero Rosso della miglior carbonara di Roma. In più, dal suo profilo Instagram (IG @luca_salatino), che attualmente è privato e conta più di 12mila follower, si intuisce che ha anche una passione per la boxe. In questi giorni a Uomini e Donne sta conoscendo due ragazze in particolare.

Ad attirare la sua attenzione sono state Lilli ed Eleonora, che ha portato in esterna diverse volte. Ma se con la prima le cose sembrano andare per il verso giusto, non si può dire lo stesso della seconda. Dopo aver notato diverse contraddizioni in lei, come conti in sospeso con il passato e misteri sui messaggi mandati sul suo cellulare, ha deciso di eliminarla.





Nel frattempo è anche arrivata un’altra ragazza a corteggiarlo e Luca Salatino è rimasto sorpreso della sua bellezza. Si tratta di Soraya, 28 anni, impiegata, alta, mora e anche un po’ timida. LO chef con la passione del pugilato ha ammesso che Soraya è molto bella ed è rimasto molto colpito dall’aspetto fisico. Luca Salatino ha detto che l’esterna è andata bene e lo si evince anche dalla complicità che c’era tra i due.

In una intervista rilasciata a Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Luca Salatino ha parlato per la prima volta del suo passato doloroso. “Ho sofferto di depressione”, svela alla rivista. “Ho toccato il fondo quando sono stato costretto a stare a letto per nove mesi”. Salatino è rimasto a letto per un’ernia del disco per ben nove mesi ed ha lottato contro la depressione. Poi un’altra esperienza negativa: il bullismo. “Tornavo a casa pieno di lividi, ma poi la boxe mi ha salvato e fatto riacquistare fiducia in me stesso” Nel suo presente, oltre al lavoro, c’è la tv e soprattutto la grande voglia di conoscere la ragazza giusta per lui.