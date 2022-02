“Beccati insieme”. UeD, Joele Milan e l’ex corteggiatrice, lo scatto di coppia scatena il caos

UeD, ‘beccati’ insieme. Viola il regolamento e abbandona il suo percorso nello studio televisivo di Canale 5. Stiamo parlando proprio di Joele Milan, ex tronista che a distanza di mesi viene pizzicato in dolce compagnia di un altro celebre volto del dating show di Maria De Filippi, ovvero Ilaria Melis. Poi il capolinea dopo poche settimane e la sorpresa arriva inaspettata per il pubblico di fan. Ecco cosa è successo.

Era il 15 ottobre quando il 26enne originario di Dolo in provincia di Venezia veniva cacciato dal trono in seguito agli accordi presi con la corteggiatrice Ilaria. Da quel momento, i due iniziano una frequentazione lontano dalle telecamere dello studio televisivo, ma per breve tempo. Un capolinea raggiunto dopo circa un paio di settimane e della vita privata dell’ex tronista più nessuna notizia.

E a proposito del giorno dell’addio al programma, sul sito Vicolodellenews si leggeva: “In pratica la volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto. Oggi Maria ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro e ha fatto uscire fuori quello che è successo pertanto l’ha invitato ad andarsene”.





E poi? Stando alle ultime indiscrezioni, supportate anche da tanto di foto, pare che l’ex tronista sia stato beccato in compagnia di Noemi Baratto, corteggiatrice legata al trono di Matteo Fioravanti che dopo aver lasciato lo studio sotto la cascata di petali di rose rosse ha deciso di dare il via alla relazione, senza però i risultati sperati.

Un selfie insieme, e adesso cosa accade tra i due? Sul web sono in molti a sollevare il dubbio di un flirt in corso, pur senza alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Non si può che aspettare che siano loro, dunque, a porre chiarezza sulla situazione. I fan restano in attesa di un riscontro.