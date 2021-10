“Quando va in onda la puntata”: Il tronista Joele cacciato da UeD: c’è la data ufficiale

Joele Milan è il tronista che ha infranto il regolamento di Uomini e Donne e per questo motivo è stato cacciato. Infatti è accusato di aver contattato una corteggiatrice per vedersi fuori dalle telecamere del dating show di Canale 5. Ha violato le regole di fatto truffando redazione, corteggiatrici e la stessa conduttrice Maria De Filippi che sul caso è stata inflessibile.

L’ex tronista avrebbe chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis di accettare la richiesta di amicizia su Instagram del suo migliore amico. In questo modo, avrebbero potuto iniziare a sentirsi lontano dagli occhi della redazione, mantenendo il tutto segreto. Sembra che il tronista volesse instaurare un rapporto fuori dallo studio, cercando di portare comunque avanti il suo percorso. Il dialogo di Joele e Ilaria è stato ascoltato dalla redazione durante un ballo.

Scendendo nel dettaglio, ballando con la ragazza e credendo di non poter essere ascoltato, le ha fatto sapere che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social. Lei avrebbe dovuto ricambiare, così avrebbero potuto sentirsi di nascosto. Come è noto, tronisti e corteggiatori – a differenza di dame e cavalieri – non possono né sentirsi né vedersi senza avere a che fare con la redazione. Nel frattempo ancora non è andata in onda la puntata della sfuriata di Maria De Filippi con cui caccia l’ormai ex tronista Joele Milan.





La puntata che è andata in onda venerdì 8 ottobre non è quella in cui i telespettatori hanno potuto vedere quanto accaduto. E di conseguenza il pubblico dovrà ancora aspettare qualche giorno. Dalle anticipazioni si sa che si tratta della registrazione successiva a quella che ha iniziato ad andare in onda l’otto ottobre. Dunque, tenendo conto di ciò che è stato trasmesso nei giorni scorsi, dovrebbero ancora trascorrere altri due o tre giorni. Facendo dai rapidi calcoli, infatti, il prossimo lunedì la puntata di Uomini e Donne non andrà in onda per fare spazio ad Amici 21 (che slitta di un giorno rispetto al consueto appuntamento della domenica).

A causa di questo ulteriore trasferimento nella programmazione, i telespettatori più affezionati di Uomini e Donne dovranno ancora attendere giovedì e venerdì della prossima settimana per assistere alla sfuriata di Maria De Filippi contro Joele Milan. Nel frattempo l’ex tronista sembra aver assorbito al meglio l’episodio all’interno del dating show: stando a quanto racconta Amedeo Venza, Joele è stato visto in compagnia di una donna (la cui identità resta misteriosa) all’interno di un locale.