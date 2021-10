“Ho ascoltato la tua conversazione”. Ida Platano smaschera Marika: la bomba esplode a UeD

Lite a Uomini e Donne tra Ida Platano e Marika. Dopo il due di picche ricevuto da Armando Incarnato, Maria De Filippi ha invitato al centro dello studio Ida Platano la quale ha rivelato di aver ascoltato una telefonata della dama in cui parlava del cavaliere napoletano.

Prima del confronto con Marika, Ida ha chiarito anche con Marcello e l’incontro tra i due è stato di fuoco. Dopo i primi incontri fuori dal programma, durante i quali è persino scattata la passione, Marcello ha iniziato a manifestare i primi dubbi nei confronti della dama. Le sue continue pressioni e le dimostrazioni che chiede iniziano a diventare assillanti e Marcello non se la sente di continuare la frequentazione.

UeD, Ida Platano smaschera la dama Marika

“Sei bellissima, ma noi due non ci capiamo”, taglia corto lui in uno dei più agguerriti faccia a faccia fuori dallo studio. Ida ha parlato anche dell’incontro che c’è stato tra i due e di un gesto che le ha lasciato l’amaro in bocca: “Quando mi sono alzata per andare al bagno, e nel momento in cui sono tornata in camera ho trovato Marcello vestito che si allacciava le scarpe come voler cercare di scappare a tutti i costi…”, ha detto la dama, che poi ha lanciato la bomba su Marika.





“Lei stava parlando in siciliana e ha descritto Armando come di una persona bruttissima. Lei accetterà il numero di Diego e Marcello, ma chiuderà con entrambi. Poi ha detto che la redazione punta su di lei”, ha detto Ida Platano scatenando la risposta di Marika: “Tu hai problemi seri. Stavo parlando con mia madre. Stai facendo tutto questo perchè ho accettato il numero di Marcello?”.

A quel punto anche Tina Cipollari ha voluto dire la sua e come sempre, senza peli sulla lingua, si è scagliata contro Marika. “Tu sei un grande bluff. Hai messo in mezzo Armando perché ormai è diventato il capro espiatorio”.