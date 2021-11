Uomini e Donne, riflettori accesi sul nuovo cavaliere. Un nuovo ingresso nello studio televisivo di Maria De Filippi, quello di Diego Tavani, che pare non abbia lasciato per nulla indifferente Ida Platano. Un nuovo cavaliere entrato nelle grazie della dama, dunque, già reduce da più di una delusione d’amore, quella di Riccardo Guarnieri ma anche quella di Marcello Messina. Ma chi è e cosa fa nella vita Diego? Cominciamo a conoscerlo nel dettaglio.

A volte può bastare anche solo uno sguardo per fare scoccare la scintilla. Ed è quello che sembra essere accaduto nello studio di Maria De Filippi tra Diego Tavani e Ida Platano, con alle spalle significative delusioni sentimentali da cui ripartire alla ricerca del grande amore.

Ha destato fin da subito non poca curiosità nel pubblico. Diego, questo il nome del nuovo cavaliere, che ha deciso di rimettersi in gioco dopo il fallimento di un matrimonio che gli ha però permesso di diventare papà di Leonardo.





Ma chi è Diego Tavani? Il nuovo cavaliere ha 42 anni ed è nato a Roma. Oggi è commerciante presso il Bar Tabacchi di famiglia, ma nel suo passato ha ricoperto il ruolo di portiere nella Turris. Nella vita di Diego lo sport rappresenta ancora una grande passione, insieme a quella per i motori, delle auto e delle barche.

E non appena fatto il suo ingresso in studio, l’ex portiere Diego sembra aver fatto già centro nel cuore di Ida: “Ida a me piace tanto, sento qualcosa di speciale. Sono pronto a trasferirmi per lei”, ha affermato Diego di recente. Ma stando ad alcune anticipazioni riportate su Blasting News, qualcosa è andato decisamente storto. Pronta a lasciare lo studio sotto la cascata dei petali rossi insieme a Diego, Ida ha avuto un confronto con Tina, motivo che avrebbe fatto risedere al suo posto il cavaliere in lacrime.