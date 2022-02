UeD, ennessimo attacco sferrato contro Gemma Galgani. Riflettori che restano accesi sulla storica dama del dating show di Maria De Filippi e quando si parla di lei non si può che fare menzione di un altro nome che ha scritto la storia del programma, quello della ‘rvale’ per eccellenza, Tina Cipollari. Ma questa volta la voce proviene fuori dallo studio televisivo.

A parlare è la sorella Silvana e decide di farlo nel corso di un’intervista rilasciata per il Magazine dedicato al programma. Le parole dunque provengono da chi conosce davvero la dama e Silvana non poteva che fare luce su alcuni aspetti che forse ai più restano nascosti. Pare che già da piccola Gemma finissse sempre in punizione a causa di un caratterino decisamente ribelle.

Ma nonostante questa inclinazione ad andare contro le regole, il cuore di Gemma è sempre stato grande soprattutto nei confronti di chi ama. Fin dall’adolescenza infatti la dama ha sempre voluto proteggere gli affetti insindacabili: “È molto possessiva con le persone che ama, ma fa parte di lei ed è anche una cosa bella”.





Un esempio, la malattia di Silvana, un periodo buio che ha però visto le cure e le attenzioni assidue da parte di Gemma: “Anni dopo, quando frequentavo io il liceo, la consideravo un mito: era molto bella – lo è ancora – ma soprattutto piena di vita, sempre al centro dell’attenzione. Io ero la sua ombra, tanto che alcuni mi chiamavano Gemmina. Ero un po’ il suo clone, stavo sempre con lei”.

Un “angelo custode”, dunque, e Silvana non poteva che spezzare una lancia a favore dell’amata sorella, che spesso viene bersagliata da Tina Cipollari: “Ci sono dei momenti in cui devo spegnere la televisione. Per Tina. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose – forse qualche volta anche giuste – ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce”. Per Silvana, l’opinionista pare usare “termini troppo aggressivi con lei”.