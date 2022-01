Rientro col botto per Uomini e Donne. Dopo la pausa natalizia torna il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e sono subito fuochi d’artificio. Infatti la protagonista è Gemma Galgani che in questa occasione smaschera un cavaliere. Un studio succede di tutto perché le rivelazioni che fa la dama torinese sono forti e gran parte della puntata è dedicata a questo argomento. Maria De Filippi chiama in studio Gemma Galgani e da quel momento la dama è un fiume in piena.

Gemma Galgani racconta di “aver scoperto alcune cose” e accusa il cavaliere Leonardo (che era arrivato in studio per conquistarla) di aver detto “le bugie peggiori”. La dama spiega di essere stata contattata da una donna che le avrebbe raccontato una serie di cose molto importanti. Leonardo ha fatto la conoscenza di questa misteriosa donna attraverso i social e le avrebbe rivelato alcuni dettagli poco carini sulla sua frequentazione con Gemma Galgani.

“Le bugie peggiori che potevi dire, le hai dette. Mi metto anche in discussione… Questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, non mi baci perché ti faccio schifo, non ti piaccio perché ho la pelle di vecchia, e mi è stato anche detto che tu non sei lontano da me come età – dice Gemma Galgani -. Dovresti solo stare zitto. L’altra cosa che hai detto, che non ti piaccio ma ti piace Elena, che non puoi frequentarla perché sono gelosa e possessiva. Inoltre, ti ha dato fastidio che tenti il signor Stefano non perché geloso di me ma soltanto perché non era al tuo livello, e non volevi essere paragonato”. Il cavaliere Leonardo prova a giustificarsi e dice che quella donna è una ricattatrice e non dice il vero sul suo conto: “Mi ha chiesto 500 euro, l’ho dovuta bloccare e per ripicca avrà chiamato te. Sei ingenua e ci sei cascata”.





Gemma Galgani non crede al cavaliere, le rivelazioni fatte dalla donna in questione sono troppo precise e per questo la dama torinese è ferma sulla sua posizione. E neanche Maria De Filippi ci casca: “Aldilà della volontà di questa donna, di estorcere dei soldi oppure no, a prescindere da quello, le cose che hai detto di Gemma corrispondono alla verità? Io ci credo che ti abbia chiesto soldi, ma… Sa quello che è andato in onda… Stefano è venuto la settimana scorsa. Gemma, stiamo dicendo la stessa cosa”.

In studio in pochi credevano che il cavaliere fosse realmente interessato a Gemma Galgani. “Infatti non essendo un attore non riuscivi a fingere”, fa notare Maria De Filippi che colpisce e affonda Leonardo. Tina Cipollari ha consigliato alla torinese di non continuare ad attaccare Leonardo, dato che non ne vale la pensa, dichiarando di dover fare più attenzione agli uomini che frequenta. E Gianni Sperti ha concluso: “Sei troppo grande per lui, evidentemente a lui piacciono quelle più giovani, e a lui piace Elena. Il fatto che non ti baci corrisponde alla verità che a lui non piaci, ed è tutto vero”.