Colpo di scena a ‘Uomini e Donne’. Nella puntata del 14 marzo di ‘Uomini e Donne’ si è parlato a lungo di Gemma Galgani, che è stata purtroppo protagonista di un momento tutt’altro che positivo. Non si aspettava di dover ascoltare quelle parole da una persona che stava ritenendo più importante, ma a sorpresa è arrivato un rifiuto clamoroso che l’ha lasciata sbigottita. Anche se in seguito ha tentato di fare di tutto per salvare la situazione e ha anche fatto sapere di essere pronta a lottare ancora.

Gemma Galgani qualche giorno fa aveva preso di mira nuovamente il suo ex Giorgio Manetti: “Anche lavorativamente parlando mi aveva proposto di buttarci nella ristorazione, io che ho alle spalle un’esperienza concreta nella gestione di locali a lavorare, lui a fare il supervisore. Ricordo quando ho contattato anche il mio amico Gigi Proietti per farlo iscrivere a Roma alla famosa Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Giorgio, chissà se diventi rosso dalla testa ai piedi quando non dedichi una sola parola positiva alla nostra storia”.

Per Gemma Galgani è arrivata una mazzata inaspettata davanti a tutto lo studio di ‘Uomini e Donne’. Ovviamente Tina Cipollari non è rimasta in silenzio e l’ha punzecchiata ancora di più. Dopo essere stata rifiutata definitivamente, l’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha affermato: “L’hai detto in maniera delicata, ma a te Gemma fa pena”. In precedenza l’uomo si era lasciato andare a dichiarazioni abbastanza chiare, che hanno fatto intuire che lui non abbia interesse estetico.





Ad aver rifiutato Gemma Galgani è stato il cavaliere Franco, che ha dunque esclamato: “Mi dai un senso di tenerezza, un senso di protezione, ma onestamente nei tuoi confronti non c’è nessun tipo di attrazione. Se ho fatto capire che mi faccia pena? No Tina, non è come dici tu. Mi è molto simpatica ed è anche dolce”. Ma clamorosamente la dama originaria di Torino non è rimasta molto triste e non si è affatto arresa. Le sue affermazioni fanno pensare che non sia ancora detta l’ultima parola.

Questa la chiosa finale di Gemma Galgani su Franco: “Non gli piaccio? Vedremo. Secondo me non è vero”. Ma subito dopo anche Gianni Sperti è parso molto sorpreso da queste parole della piemontese e ha detto di non riuscire a capire perché lei insista così tanto, dopo essere stata di fatto rifiutata. Nei prossimi appuntamenti scopriremo sicuramente qualcosa in più.