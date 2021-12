Gemma Galgani è stata protagonista della prima parte di Uomini e Donne. La dama torinese è ancora costretta a seguire le puntate in collegamento da casa. Va detto che Gemma Galgani ha superato il Covid ed è tornata in studio. Quella andata in onda nella giornata di martedì 7 dicembre è una puntata registrata qualche giorno fa. La dama è sempre alla ricerca dell’uomo giusto e nonostante le delusioni non si arrende. In questa edizione ha avuto una frequentazione con Costabile, che però ha deciso di chiudere la loro conoscenza.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda sul piccolo schermo venerdì 3 dicembre, Gemma Galgani ha conosciuto a distanza un nuovo cavaliere arrivato in studio per frequentarla. Si tratta di Leonardo, 68 anni, è nato il 1 febbraio sotto il segno dell’Acquario. Nella vita lavora come organizzatore di eventi: ha avuto locali serali nella zona della movida milanese e attualmente prepara eventi per un’azienda, un birrificio.

Leonardo è approdato nel parterre maschie di Uomini e Donne per conoscere una delle dame più chiacchierate della trasmissione, ma per il momento si è dovuto accontentare di qualche telefonata molto intensa. Gemma Galgani ha confermato di aver notato una grande sintonia con il cavaliere, che si dice pronto a conquistarla e portarla in esterna. I due ballano a distanza e Gemma si commuove molto, scoppiando a piangere, poiché felice delle attenzioni del cavaliere. “Non capita tutti i giorni di avere una rivelazione come quella di Leonardo. Durante le telefonate mi è piaciuta la sua voce suadente”, ha detto Gemma Galgani. Tina Cipollari ha provato a spegnere gli entusiasmi: “Tutto questo entusiasmo per uno sconosciuto che non ha ancora incontrato”, commenta Tina Cipollari. “Non dobbiamo essere pessimisti”, conclude Leonardo che è pronto a conquistarla.





Dalle anticipazioni delle prossime puntate Gemma Galgani rientrerà in studio dopo il Covid e avrà effettivamente la possibilità di conoscere meglio Leonardo e di uscire con lui. Stando a quanto riporta la pagina “Uominiedonneclassicoeover”, “Gemma Galgani è uscita in esterna con Leonardo e i due si sono baciati”. Poi sono arrivati al centro dello studio Biagio Di Maro e Bernarda. I due hanno trascorso una notte insieme, ma lui non ha voluto concedere l’esclusiva.

“Ci sono delle cose che mi piacciono di lui, come si comporta nei miei confronti, come mi coccola. – spiega la donna – A me piace e se per lui va bene, voglio chiedere l’esclusiva”. Biagio Di Maro non ne ha voluto sapere. Il cavaliere partenopeo prova ad incolpare la dama, spiegando di averla messa al corrente delle proprie intenzioni prima della puntata, ma in studio tutti si sono scagliati contro Biagio Di Maro senza riserve.