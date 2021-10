Non c’è pace a UeD: ora arriva una segnalazione su uno dei protagonisti più amati dal pubblico. Sono settimane intense per gli amanti del dating show di Maria De Filippi perché tra le tante anticipazioni (UeD, com’è noto, è un programma registrato) si è scoperta la cacciata di uno dei tronisti. La puntata non è ancora andata in onda, ma a quanto pare l’esperienza di Joele Milan in studio per cercare l’anima gemella si è conclusa con largo anticipo e in mondo brusco.

Il tronista ha lasciato il programma dopo essere stato sorpreso dalla redazione mentre provava a mettersi d’accordo con la corteggiatrice Ilaria ad avere contatti lontani dalla trasmissione. Tutti sanno che il regolamento di UeD vieta in modo assoluto che i protagonisti si sentano o vedano senza telecamere, da qui la decisione della conduttrice di allontanarlo. Poi certo, non mancano le indiscrezioni sui personaggi dell’ormai ex trono over. Per esempio sono giorni che si parla di una strana assenza di Isabella Ricci, la dama che è stata più volte identificata come “rivale di Gemma Galgani” e che il pubblico ha amato sin dal suo ingresso in studio.

“Beccato”: la segnalazione sul corteggiatore di UeD

Non è dato da sapere il motivo per cui Isabella Ricci abbia disertato le ultime registrazioni, come hanno fatto notare i siti più attivi sulle vicende interne a UeD, ma nel frattempo è arrivata una segnalazione su uno dei corteggiatori di Andrea Nicola. Segnalazione pesante perché di fatto lo accusa di fare il doppio gioco. A riportarla è stata Deianira Marzano: Gabrio Landi, sarebbe stato avvistato in un locale quando aveva fatto credere che stesse facendo altro.





Nel dettaglio, scrive sempre l’influencer, Gabrio Landi di UeD ha pubblicato una Storia su Instagram in cui svelava di trascorrere un tranquillo sabato sera in casa a guardare la tv. Nella foto il corteggiatore si immortalava quindi sdraiato sul divano con un plaid. “I miei sabati sera sono speciali”, la didascalia. Ma a quanto riporta Deianira Marzano qualcuno che è voluto rimanere anonimo lo ha smentito.

In quel preciso momento Gabrio Landi di UeD non si sarebbe trovato solo soletto a casa, in total relax a guardare la tv, ma fuori, in un locale di Tivoli per la precisione, “a mangiare in mezzo alla gente e alla sua famiglia”. Ovviamente si tratta di una segnalazione e come tale va presa, ma molti ora si chiedono il motivo e soprattutto come reagirà Andrea Nicole.