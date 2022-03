“Noi due…”. UeD, bomba a sorpresa di Franco su Gemma. Lei conferma tutto

Sarà vero amore? Tra Gemma Galgani e Franco Fioravanti sembra essere scoccata la scintilla. Sì, proprio lei, quella che una volta accesa può trasformare un fuoco fatuo in una storia vera. I bookmakers sono già all’opera. Sì, perché se è difficile conoscere l’esito di un rapporto tra due sconosciuti, quando entra in gioco Gemma la situazione si complica ancor di più.

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne tutti hanno visto fino a che punto la conoscenza tra i due sia potuta arrivare. La torinese, colonna portante del programma di Maria De Filippi da anni ormai alla ricerca della sua dolce metà, ha fatto un bel massaggio al professore. Quest’ultimo, che guarda caso è entrato in rotta di collisione con Tina Cipollari acerrima rivale e ‘nemica’ di Gemma, ha apprezzato. Ma ha poi dichiarato di non essere interessato di approfondire la sua conoscenza.

Solo che recentemente Franco ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. E qui la faccenda assume un altro tono. Queste sono state infatti le parole del cavaliere: “Da Gemma mi farei fare un altro massaggio, è bravissima. Gemma è stata davvero carina a farmi quel massaggio, è riuscita ad attenuare moltissimo il mio mal di schiena. Lei mi ha rimesso al mondo e non me lo sarei aspettato”. E va da sè che la storia riprende quota. Anche perché c’è chi, sempre a Uomini e Donne, non ha la stessa idea sui massaggi…





Franco Fioravanti si sta mettendo in mostra a Uomini e Donne. Ma se con Gemma si è creato un bel feeling lo stesso non si può dire di quanto avvenuto con Enza. “Mi aveva detto di avere un dolore cervicale – ha detto il cavaliere – io sono molto bravo con i massaggi e le ho detto che, se avesse voluto, avrei comprato olio per messaggi e avrei cercato di aiutarla con il suo dolore. Senza nessuna malizia. Non c’era nessun sotteso ambiguo, ma lei si è irrigidita veramente molto. Questa sua reazione di rifiuto così forte mi ha fatto pensare che non fosse davvero presa da me”.

La discussione sull’opportunità o meno di chiedere o offrire un messaggio ha creato un piccolo grande caso a Uomini e Donne. Tanto che lo stesso Franco Fioravanti ha dovuto quasi ‘scusarsi’: “Se c’è qualcuno che non allunga le mani sulle donne sono io. Sono passato per un tipo che fa chissà quali avances, ma non è proprio il mio caso! Anche quando ho fatto quella sparata sul chiedere sempre un massaggio al primo appuntamento, io stavo scherzando. Non ho questo approccio, basta chiedere a Nadia. A volte le mie parole andrebbero prese molto meno sul serio”. Insomma è Franco ad aver esagerato o forse si sta montando un caso sul nulla?