UeD, l’ex volto del programma ha trovato l’amore. Ha conquistato il pubblico del dating show di Maria De Filippi fin da subito e le vicende con la Giovanna Abate non sono di certo cadute nel dimenticatoio. Oggi l’ex corteggiatore presenta la sua nuova fidanzata. E il dettaglio del loro incontro è decisamente curioso. Ecco la nuova coppia ufficiale pronta a viversi giorno dopo giorno. La notizia corre veloce nel web a poche ore dall’annuncio.

La fidanzata di Davide Basolo si chiama Gaia Bassari e la conoscenza con l’ex “Alchimista” di UeD parei risalga al 2018. Una storia d’amore raccontata pubblicamente con un post su Instagram dove l’ex corteggiatore ha spiegato tutto nel dettaglio. I due, dunque, pare si conoscessero giù da diverso tempo e soprattutto prima della partecipazione di Basolo a UeD.

La fidanzata di Davide Basolo. La conosceva prima di UeD: il racconto dell’ex corteggiatore di Giovanna Abate

“Destino. Fondamentalmente ho sempre creduto al destino”, con queste parole Davide Basolo comincia il suo post: “Si sa, le cose molte volte non vanno come vorremmo. La strada dinanzi a noi, da pianeggiante, si trasforma in una salita invalicabile.Tuttavia, talvolta, il destino bussa forte alla porta della vita e diventa impossibile non sentirsi travolti. Tre anni fa ho terminato la mia seconda stagione a Formentera carico di buoni propositi. Volevo diventare un barman e tornare l’anno successivo per salire finalmente dietro al bancone del mio posto preferito”, racconta l’ex corteggiatore. (L’Alchimista di UeD è Davide Basolo: “Ecco chi è e che lavoro fa”).

Poi nella sua vita arriva “Uomini e Donne. Instagram. La “popolarità”. Temptation Island. Due anni lontano dalla mia isola. Due anni lontano, non solo fisicamente, ma anche, e soprattutto, a livello mentale. Contatti per tornare ce ne erano stati, ma sentivo quel capitolo della mia vita come chiuso e passato. Non so bene perché, ma era così”, e poco dopo Davide aggiunge: “Ho sofferto. Ho provato ad insistere, a capire”. A questo punto arriva il vero amore, lo racconta così.

“E poi? Bella ragazza, un po’ particolare. Non troppo il mio tipo a primo impatto, ma carina. È simpatica, espansiva, ma sembra non mostrare il minimo interesse fisico nei miei confronti”. Gaia oggi è la nuova fidanzata di Basolo. I due, racconta ancora l’ex corteggiatore, si baciano la prima volta nell’estate 2022: “Non mi sono mai sentito così. Non ho mai amato così. Non ho mai provato emozioni così forti. E so di essere fortunato. Nessuna al posto di Gaia sarebbe qui ora. Nessuna sarebbe stata abbastanza testarda e visionaria. Nessuna. Solo lei. La mia lei”.