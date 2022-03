“Ora basta, sei ridicolo”. Scontro a UeD: il cavaliere chiude inaspettatamente con una dama e scoppia il caos

Diego Tavani al centro dello studio di Uomini e Donne. Si parla della sua conoscenza con Alessandra che prosegue da poche settimane. Tuttavia già ci sono dei problemi e il cavaliere non fa nulla per nascondere il suo stato d’animo. Il cavaliere romano ha tirato in ballo una serie di cose che lo hanno portato a prendere in pugno la situazione. Dopo solo tre giorni di conoscenza, Alessandra è partita per una vacanza a Lisbona assieme al figlio e alla sorella. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Tavani ha ricevuto una fotografia raffigurante un ragazzo.

“Nella nostra conoscenza sono emerse delle situazioni che non mi piacevano, ho chiesto ad Alessandra di cambiare certi atteggiamenti ma non è successo. Io non voglio più andare avanti. Lei è andata in vacanza a Lisbona e mi ha mandato alcuni video e alcune foto con cui mi ha mancato di rispetto”, ha detto Diego Tavani nello studio di Uomini e Donne.

Diego Tavani si è mostrato perplesso dopo aver saputo che il ragazzo immortalato nella foto avrebbe chiesto il numero alla dama e l’avrebbe anche invitata ad uscire. Alessandra ha replicato affermando di averlo fatto soltanto per ridere un po’. Tina si è mostrata comprensiva con Alessandra, sostenendo che queste ’scemenze’ in vacanza si possono fare.





Inoltre il cavaliere Diego Tavani si è lamentato anche di altre situazioni come il fatto di essere stato invitato ad un compleanno dell’amica di Alessandra. A questo punto è intervenuta Alessandra che ha rinfacciato al cavaliere come con lui non sia possibile parlare: “Ieri mi ha fatto uscire tutti i clienti dal negozio perché mi hanno sentito gridare a telefono”. In difesa di Alessandra si è schierata Tina Cipollari che ha asfaltato Diego Tavani: “Ridicolo, perché non ti tigli questa maschera. Tu non stai cercando nessuna donna. Questa è una tua tattica, ma tu in sostanza non fai nulla: o hai la fidanzata fuori o sei qui in cerca di visibilità”.

Durante la discussione è intervenuta anche Ida Platano che ha avuto una storia con Diego Tavani: ha notato che il cavaliere adopera le medesime ’tecniche’ con tutte le ragazze. Per prima cosa esce con una donna per qualche giorno e non si lamenta di nulla, dopodiché inizia a tirare in ballo una serie di problemi. Alla fine Alessandra ha lasciato lo studio ricevendo il supporto del pubblico.