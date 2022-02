Denise Mingiano ha lasciato lo studio di UeD. E quindi Matteo Ranieri. Le ultime anticipazioni sulle registrazioni di questa settimana hanno infatti rivelato infatti che la siciliana 29enne e il tronista si sono baciati in esterna. Poi però Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui Denise Mingiano ha parlato di nuovo con Armando Incarnato e ancora una volta lei si è fermata ad ascoltare il cavaliere nonostante quanto accaduto in precedenza, ovvero il tronista in lacrime.

Accusata di tenere ancora ‘appeso‘ Armando Incarnato che ci sta provando con lei, Denise Mingiano ha abbandonato lo studio. Ed è finita nel mirino degli utenti dei social, dove si è scatenato il caos. Chi ha letto le anticipazioni di UeD non ha perso tempo e ha attaccato la corteggiatrice.

Denise Mingiano, il caos dopo UeD

Alla vista di certi commenti, Denise Mingiano ha deciso di rispondere a tono lasciando anche dei like su dei commenti contro il programma e la stessa Maria De Filippi. Poi ha cancellato tutto, ma il sito Il Vicolo delle News ha fatto in tempo a fare gli screenshot. E allora: “Matteo è pilotato verso Federica si vede la preferita”, si legge in un commento a cui la corteggiatrice ha messo ‘mi piace’.





Ancora, a chi l’ha accusata di essere una “gatta morta” e di “fregare tutti con le lacrime”, Denise Mingiano ha risposto, dando un’anticipazione sul programma vietata dal regolamento: “Infatti mi interessa così tanto quella lucina che ho già mandato a ca..re tutti”. Quando invece alcuni utenti si sono confrontati sul fatto che Matteo Ranieri sia stato fermato dalla conduttrice quando è corso dietro a lei, Denise è andata contro Maria De Filippi: “Casualmente non viene mai fermato in altre situazioni”.

E infine a chi le ha consigliato di buttarsi su Armando Incarnato, è stata categorica: “Preferisco nel fuoco. Ma dai su”. Rivedremo Denise Mingiano a UeD? Difficile se non impossibile a questo punto un suo ritorno in studio. Come anticipato, chi partecipa al programma non può parlare di quello che succede in studio prima che vada in onda. E lei lo ha fatto, anche se poi ha cancellato i commenti.