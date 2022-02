Situazione surreale a ‘Uomini e Donne’ nella puntata di mercoledì 9 febbraio. Uno dei volti del dating show di Maria De Filippi non è riuscito nemmeno a trattenere le lacrime e ha spiegato nei dettagli di essere rimasta vittima di un episodio molto negativo. E ci si è soffermati su una tematica decisamente importante, che ha scatenato anche le discussioni sul web. C’è chi ha difeso la protagonista del programma e c’è chi invece ha ricevuto corretto il trattamento riservato alla diretta interessata.

Nei giorni scorsi a ‘Uomini e Donne’ c’erano state polemiche sulle scuse di Maria a Ciprian ed Andrea Nicole, ritornati in studio. Dopo aver udito queste parole di Maria De Filippi, “Ciprian volevo farti le mie scuse perché non credevo che fossi sincero e siccome l’ho detto davanti a tutti mi ricredo, sono contenta che non sia stata una presa in giro per lei”, gli utenti hanno commentato: “Che pagliacciata, tutto questo è ridicolo”, “Ma non erano stati esiliati? Non sarei mai tornata in trasmissione se fossi stata al loro posto”.

Durante l’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, una dama del Trono Over ha iniziato a raccontare nel dettaglio cosa le è capitato prima di recarsi nella trasmissione. La signora ha detto di essere salita a bordo di un treno a Milano e poi è stata però stoppata a Reggio Emilia, dove l’hanno fatta immediatamente scendere dal convoglio perché trovata senza il Green Pass. La donna ha pianto a dirotto mentre stava rivelando i particolari: “Sono qui come una povera disgraziata e triste. Una cosa mai capitata nella mia vita”.





Ha tentato in tutti i modi di mettersi in contatto con la redazione di ‘Uomini e Donne’, senza riuscirci. Poi è salita su un taxi ed è andata a vaccinarsi, infatti le mancava la terza dose. Ad aver vissuto questa odissea la dama Pinuccia, ma subito Maria De Filippi ha precisato: “Sulla tua perdita economica ti capisco. Sul resto devi avere pazienza come tutti, già non potevi salire a Milano, infatti non dovevano farti nemmeno partire. Pinuccia, non devi rimanerci male”. Ma lei: “Mamma che vergogna, tutti mi guardavano”.

Approfittando della disavventura dell’80enne dama di ‘Uomini e Donne’, la De Filippi ha dichiarato: “Comunque il vaccino è importante”. E in rete sono arrivati commenti contrastanti: “A livello umano non è bello, ma le regole vanno rispettate”, “Mi fanno paura quelli che godono che sia stata scaricata a Reggio Emilia”, “Pinuccia ha fatto la furba e la multa deve pagarla”.