Arriva un importante annuncio su Uomini e Donne. Parliamo di un clamoroso rifiuto a Maria De Filippi, fatto da un ex grande protagonista del dating show. In queste settimane si sono rincorse tantissime voci sulla possibilità che potesse rientrare in studio, essendo single. Si pensava volesse rimettersi in gioco per trovare una nuova fidanzata, ma a quanto pare le sue intenzioni sono ben altre ed ecco che ha confermato la volontà di non apparire in tv.

Questo personaggio ha deciso di rilasciare un’intervista al sito Tag24 e si è sottoposto ad una serie di quesiti. Ovviamente il più importante ha riguardato il suo possibile futuro a Uomini e Donne, invece non ha avuto dubbi nella sua risposta e ha confermato il suo rifiuto totale. Non sappiamo con certezza se Maria De Filippi l’avesse davvero preso seriamente in considerazione, ma ciò che possiamo dirvi è che non lo vedremo sicuramente nel parterre.

Leggi anche: “Mi ha ridato il sorriso”. Gemma Galgani, colpo di scena prima di UeD: si parla di “giovane uomo”





Uomini e Donne, arriva un rifiuto a Maria De Filippi: “Non ci sarò”

Tra l’altro, questo ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ora alle prese con questo rifiuto verso la trasmissione di Maria De Filippi, ha anche contestato Tina Cipollari: “Sono favorevole alla sua cacciata, sono dalla parte di Pier Silvio Berlusconi se serve a rivoluzionare in positivo il programma. Ne abbiamo abbastanza di certe scene in tv, come quando ha mangiato la ricotta davanti ad Elio che è allergico. In quel caso è stata maleducata e anche bulla. Gemma? Non credo che questo sarà il suo ultimo anno”.

A dire no al ritorno a UeD è stato l’ex proprio della Galgani, Giorgio Manetti: “Non ho sentito nessuno della produzione e non ho il desiderio di sentirli. Non sono interessato a tornare nel programma“. Poi tornando a Gemma ha anche aggiunto a Tag24: “Per lei è vitale partecipare a UeD, lo fa da 14 anni e ormai non ci crede più nessuno che sia lì per cercare l’amore”. Quindi, lui non sarà uno dei prossimi cavalieri che vedremo a partire da settembre.

Soltanto pochi giorni fa Giorgio era tornato attivo sul social network Instagram e ha mostrato delle immagini di lui, in cui si godeva una splendida vacanza in Toscana. Si era ripreso all’interno di una piscina, mentre si trovava insieme ad alcuni suoi amici.