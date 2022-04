UeD, in attesa della fine della stagione il clima si fa sempre più caldo in studio. E come sempre non mancano le anticipazioni, dal momento che il dating show di Maria De Filippi è registrato. Cominciando dai tronisti, Veronica Rimondi sarà al centro delle polemiche dopo le esterne con Matteo e Andrea. Con il primo in particolare ci sarebbe stato già un avvicinamento importante.

Dopo la serenata, si legge, il corteggiatore avrebbe tentato invano di baciarla. In puntata, a UeD, Veronica rivelerà di essere rimasta contenta di questo avvicinamento ma anche che per lei al momento è troppo presto per dare un bacio a uno dei ragazzi del parterre. E su questo, nemmeno a dirlo, non tutti in studio sono stati d’accordo.





UeD, caos in studio per il gesto di Biagio Di Maro

L’altro tronista è Luca Salatino e nella puntata di UeD di giovedì 28 aprile si continuerà a parlare anche del tronista romano e della discussione con la nuova corteggiatrice Aurora. Troppo fredda nonostante il bacio, sostiene lui. E a mettere alla strette la ragazza anche Tina Cipollari, al punto che Aurora lascerà lo studio.

Ma il pubblico di UeD assisterà a uno scontro di fuoco quando Maria De Filippi darà spazio a Biagio Di Maro che, durante la stagione in corso ha frequentato diverse dame chiudendo però ogni rapporto in modo burrascoso dopo le prime uscite. Ora è uscito con un’altra dama, Katia Franchi, ma l’incontro sarebbe andato male.

Lei, che è la sorella della stilista Elisabetta Franchi, ha rivelato di essere andata fuori a cena, ma non in un ristorante di sushi: ha condiviso con il cavaliere di UeD una pizza al taglio e questo l’avrebbe delusa perché si sarebbe aspettata un locale diverso per il loro incontro. Questa “mossa” di Biagio Di Maro ha a dir poco scatenato gli opinionisti e, come spesso accade, la situazione è precipitata.

