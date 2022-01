Anche oggi puntata di Uomini e Donne ricca colpi di scena. Come spesso accade, nel segmento dedicato a cavalieri e dame, l’opinionista Gianni Sperti è tornato a frugare gli smartphone dei protagonisti e oggi ne ha approfittato per saperne di più su Biagio.

Dopo aver rifiutato di dare al cavaliere partenopeo l’esclusiva, la dama Elena ha ammesso di non volersi fidare di lui, viste le reazioni eccessive, e proprio per questo motivo avrebbe deciso di conoscere altri cavalieri. La dama fa notare anche che Biagio si è scordato del suo compleanno ma che ha fatto di tutto per essere invitato alla festa.

UeD, Gianni Sperti scopre la chat il cavaliere e la concorrente del GF Vip 6

Per chiarire la situazione e scoprire qualcosa in più sulla vita sentimentale di Biagio, Gianni Sperti prende il suo smartphone e inizia a controllare le chat della app di messaggistica istantanea dei social facendo una sorpresa choc. “Vedo che hai una chat con Jo Squillo”, chiede sorpreso l’opinionista di Uomini e Donne.





“Ci scambiamo like, parliamo. Cosa c’è di sbagliato?” ha replicato il cavaliere Biagio che ha raccontato come ha conosciuto la cantante ed ex concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. Non solo, da alcuni messaggi scambiati con un’altra donna, pare che il cavaliere stia puntando anche a partecipare a un reality show.

Leggi anche... Il messaggio nella casa arriva come un pugno nello stomaco e sono lacrime al GF Vip

“Vedo che dichiari di voler partecipare al Grande Fratello o all’Isola dei Famosi?”, è la domanda a bruciapelo dell’opinionista. “Quella chat è con mia sorella Anna, anche qui non vedo quale sia il problema”, chiarisce il cavaliere di Uomini e Donne, scatenando così i dubbi di Gianni Sperti sul suo reale interesse a trovare una donna nel dating show. (VIDEO)