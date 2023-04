Uomini e Donne, riflettori che restano accesi su Armando Incarnato. Attacchi da ogni fronte per il cavaliere dello studio televisivo di Maria De Filippi. Prima Aurora Tropea: “Non sei umile, hai settemila manager ed è tutto una continua pubblicità. Lo sai perché stai ancora qui a scaldare la sedia? Perché questa estate, non mi ricordo se a giugno o a luglio, hai tentato di fare il provino per il Grande Fratello Vip”. E poco dopo anche Pamela Barretta: “Il violento ha colpito ancora! Lui è stato violento un’altra volta”. La situazione per Armando non sembra voler migliorare.

Alessandro Rosica maschera Armando Incarnato. Per Pamela Barretta gli atteggiamenti del cavaliere sarebbero inqualificabili; un pensiero che sembra essere condiviso anche da parte del pubblico di Uomini e Donne con qualcuno che azzarda anche una punizione: la definitiva esclusione di Armando dal programma. E a sollevare un ulteriore polverone, ci ha pensato nelle ultime ore anche l’esperto di gossip e tv attraverso il proprio profilo social.

Alessandro Rosica maschera Armando Incarnato: “Ecco perché sta a Uomini e Donne…”

Tutto ovviamente riguarda le dure accuse di Aurora sul conto del cavaliere. A detta della dama, Armando avrebbe ingannato la redazione: “Ma ti hanno detto ‘mai, a te non ti prenderanno mai’. L’hai fatto e ci metto la firma. Hai fatto pure il provino per L’Isola dei Famosi”. Ma a dare il carico da mille anche Rosica che attraverso un messaggio sui social ha tentato di smascherare il cavaliere sottolineando le sue vere intenzioni, o presunte tali.

“È lì per mangiare a sbafo alle spalle del programma e continua a divertirsi con donne fuori. Nel programma non troverà mai una donna”, ha scritto ancora Rosica sulla sua pagina Instagram per poi aggiungere: “Il suo obiettivo è ormai chiaro a tutti: fare le scarpe a Gianni ed entrare al suo posto come opinionista”. E come è accaduto in seguito alle dure accuse di Aurora, poi smentite dal cavaliere in persona, anche questa volta i fan del programma non fanno che attendere la replica di Incarnato.

In ogni caso il pubblico non riesce ancora a dimenticare quanto accaduto in studio tra Incarnato e Guarnieri. Coloro che erano presenti durante la registrazione hanno assistito a questo brutto diverbio tra i due cavalieri, che li ha poi portati a mettersi addirittura le mani addosso. La lite non è stata trasmessa, ma si apprende che gli animi sono riusciti a placarsi solo grazie all’intervento di Maria De Filippi. Come evolverà la situazione per il cavaliere? Non resta che rimanere aggiornati.