Forte amicizia, complicità o… qualcosa di più? Eh, a Uomini e Donne il pubblico è abituato a vederne parecchie. Ma quando sono coinvolti personaggi come Ida Platano e Armando Incarnato, beh, le cose si complicano. Sì perché qui stiamo parlando di due che hanno la storia del dating show di Maria De Filippi. Entrambi sono ormai in pianta più o meno stabile. Ma no, non fanno parte dell’arredo. Hanno avuto storie che per un motivo o per l’altro non sono andate a buon fine.

E, tra le relazioni avute, una l’hanno intrecciata tra di loro. Nel senso che, mentre i diretti interessati nicchiano c’è chi li vedrebbe bene insieme. Ma stando a quanto afferma la parrucchiera di Brescia lui per lei è solo un buon amico: “Con lui c’è una complicità incredibile” ha detto poco tempo fa. E pure l’attore napoletano non nasconde che con Ida c’è una bella chimica. Non a caso a novembre scorso sentite cosa diceva: “Ho chiamato Ida Platano perché volevo starle vicino. Non deve più perdere la fiducia in sé stessa”.





Recentemente è successo qualcosa di inatteso. O meglio, qualcosa che sta facendo discutere tutti quelli che non credono alla storiella che tra i due ci sia solo un’amicizia. Ma andiamo con ordine: al centro dello studio Armando chiude la frequentazione con Aneta. A suo dire la dama non gli avrebbe mostrato sufficiente interesse. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono subito partiti all’attacco del cavaliere: ecco la solita strategia di trovare difetti per scaricare la dama di turno…

Hanno ragione? Chissà. Intanto la scorsa settimana Armando Incarnato aveva affermato di non aver mai sentito Ida Platano al telefono. Ma in realtà, come notato dal pubblico di Ued, il cavaliere si è contraddetto e smentito da solo. Aneta, infatti, ha detto di essere amareggiata dal comportamento dell’attore. In una occasione lo ha raggiunto e lui, indovinate un po? Era al telefono proprio con Ida Platano! È stato lui stesso ad ammetterlo…

Dal canto suo Ida Platano non ha smentito la telefonata. Ma allora perché entrambi continuano a parlare di un rapporto amichevole e stop? Qualche telespettatore è convinto che Armando Incarnato si sia lasciato sfuggire troppo. Svelando così il fatto che i due si sentono anche fuori dal programma. Da tempo l’attore è accusato di stare a UeD solo per la popolarità e non per cercare l’amore. E i dubbi sono alimentati da un altro dettaglio: stavolta Gianni Sperti, che al cavaliere solitamente non gliene passa una, stavolta ha fatto finta di nulla. Dove sta la verità?

