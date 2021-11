Forse la simpatia non è il suo forte. Almeno per quelli che hanno imparato a conoscerlo. Per quanto poi, intendiamoci, cos’è la simpatia? Un’opinione soggettiva. E come tale vale quanto il due di coppe quando regna bastoni. Insomma , Armando Incarnato, ospite fisso dello studio di Maria De Filippi a Uomini e Donne si è imposto come personaggio ‘scomodo’. Dice sempre pane al pane e vino al vino. A costo di apparire, appunto, antipatico.

A dirla proprio tutta, in un’Italia dove spesso e volentieri a farla da padrone è il ‘politically correct’ o il pensiero ‘da pecoroni’ tanto s’è sempre fatto così, forse ci vorrebbero più Armando Incarnato… In ogni caso cosa ha combinato stavolta il nostro Armando? Beh, non è tanto quello che ha detto, quanto quello che, a detta sua, ha fatto. Sentite qua.

Armando Incarnato, nella puntata del famoso dating show Uomini e Donne andata in onda ieri, giovedì 18 novembre su Canale 5, ha fatto una dichiarazione davvero sorprendente. L’imprenditore e attore napoletano ha infatti dichiarato: “Ho chiamato Ida Platano perché volevo starle vicino. Non deve più perdere la fiducia in se stessa”. Mmmh, qui gatta ci cova?





Tutto è nato da un episodio quanto meno curioso. L’affascinante Ida Platano e Diego Tavani sembravano sul punto di iniziare una frequentazione. Ma c’è stato il colpo di scena. Dopo essersi scelti i due hanno deciso di riposizionarsi nei rispettivi parterre. Insomma, una retromarcia clamorosa. Così Armando Incarnato ha preso la palla al balzo per ‘bollare’ Diego in questo modo: “Non mi sono mai fidato di Diego. Erano troppo forti le cose che diceva e prometteva”.

Se son rose fioriranno recita l’antico adagio. Ma in questa occasione a Uomini e Donne i petali di rose non hanno neppure fatto in tempo a posarsi sul pavimento dello studio che Ida Platano e Diego Tavani sono tornati sui loro passi. In particolare è stata Ida a cambiare idea. E questo ha creato un po’ di discussioni. Mentre Tina Cipollari ha ricordato a Ida di averla definita “una donna senza carattere”, Armando Incarnato un po’ a sorpresa ha preso le difese dell’hair stylist. “Mi dispiace molto per Ida – le parole del manager – non meritava questo”. E voi, da che parte state?