Grossa emozione nello studio di UeD: tutti in piedi e alcuni, come Gemma Galgani, in lacrime. Motivo? Sono tornati a fare visita a Maria De Filippi & Co due vecchie conoscenze del programma che pochi giorni fa sono diventati marito e moglie.

Proprio così, la dama e il cavaliere hanno lasciato solo di recente il dating show insieme e nel giro di pochi mesi hanno concretizzato la decisione di unirsi in matrimonio. E dopo il fatidico sì, che è stato ripreso dalle telecamere di UeD, sono tornati in studio per condividere il loro amore e raccontare i dettagli del loro futuro insieme.

UeD, studio in piedi per i neo sposini

Angela Paone e Antonio Stellacci sono felicissimi. E dopo un romantico “ti amo”, scambiato tra gli applausi dei familiari presenti alla cerimonia si sono presentati alla corte di Maria De Filippi. Nella puntata di UeD andata in onda mercoledì 19 gennaio, riecco la coppia che aveva lasciato il programma lo scorso novembre annunciando la volontà di unirsi in matrimonio.





Tutti in piedi ed emozionati a UeD. Applausi scroscianti, soprattutto da parte di Tina Cipollari per Angela Paone e Antonio Stellacci. “Sono stata io a dirgli ‘Sposami!'”, ha raccontato lei prima di vedere le immagini del matrimonio celebrato in comune. ”So che il tempo è stato poco e che non tutti possono capirlo ma sono convinta che le cose vadano prese così di petto, senza aspettare”, ha aggiunto.

Per ora lui si è trasferito a casa dell’ex dama, nell’attesa di trovare una sistemazione in comune. “Ci si può sposare in tre mesi, anche se il problema delle residenze diverse è più complesso ma risolveremo tutto al più presto”, spiega l’ex cavaliere a UeD. E chissà se fra qualche tempo daranno un altro lieto annuncio alla loro famiglia televisiva. Perché a novembre avevano parlato inoltre del desiderio di avere un bambino: “Non escludiamo di poter avere un figlio insieme, il tutto è nato dal desiderio di concretizzare un sentimento così travolgente”.