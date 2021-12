“Abbiamo raggiunto lo scopo”. Andrea Nicole e Ciprian rompono il silenzio: la verità dopo la scelta a UeD

Andrea Nicole ha scelto. A Uomini e Donne è andata in onda la puntata in cui la tronista è uscita con Ciprian, lasciando di sasso l’altro ragazzo Alessandro. Ma è stata una puntata in cui è successo di tutto perché Andrea Nicole e Ciprian sono entrati insieme cogliendo di sorpresa i presenti. Hanno raccontato di aver trascorso una notte insieme senza avvertire la redazione di Uomini e Donne. Infatti Ciprian nell’esterna in cui ha fatto l’albero di Natale con la tronista ha sbirciato nonostante fosse bendato e ha individuato un bar che si trova vicino l’abitazione. Quindi ha cercato ed è andato a casa di Andrea Nicole.

Un gesto che non è piaciuto a Maria De Filippi e la conduttrice lo ha fatto notare ai due diretti interessati: “Queste cose possono capitare. Puoi anche non dire alla redazione “lo caccio”, ma dire alla redazione “lo tengo”, tutta qua. Ci rimango male solo per questo. Su Ciprian penso che abbia fatto una cosa non bella. Hai scelto in modo egoista di metterla in questa situazione. Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo le cose, la scelta per me era Ciprian. Quando tu vai a casa di lei è una cosa inutile, perché lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te”.

Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti non le hanno mandate a dire: “Gli opinionisti di UeD sono rimasti delusissimi e non si sono risparmiati nelle critiche, usando parole molto forti nei confronti dei due, specialmente Gianni, che è esploso. “Siete due disonesti. La disonesta è lei con tutto quello che la redazione e il programma hanno fatto per lei. Non c’è differenza tra uomo e donne, ma c’è differenza tra una persona perbene e non perbene e tu non sei una persona perbene”.





“Portavi un messaggio importantissimo e mi dispiace per come l’hai buttato via. Non credo che sia la prima volta che vi siate visti”, ha attaccato Gianni Sperti parlando ripetendo più volte “Che figura di mer…”. Anche Tina Cipollari non ci è andata leggera: “Non mi sei mai piaciuta sin dal primo momento che ti ho visto. Quando arrivava il tuo momento io uscivo perché c’era qualcosa che non mi convinceva e non mi sono sbagliata”, ha detto in puntata a UeD ad Andrea Nicole.

A qualche ora di distanza dalla scelta Andrea Nicole è tornata a farsi sentire sui social insieme a Ciprian attraverso le sue Instagram Stories. La tronista ha scritto: “Se lo scopo del programma è trovare l’amore noi lo abbiamo raggiunto” e l’ex corteggiatore Ciprian Aftim ha confermato. Rivolgendosi ai follower hanno detto: “Difficile spiegare a parole questi momenti di felicità. Vi volevamo ringraziare di cuore per tutto l’amore che ci avete dato e che continuate a darci. Grazie a Uomini e Donne, alle persone che ne fanno parte e che sono diventati nostri amici e a tutti voi che ci state mandando tutto questo affetto. Non smettete mai”.