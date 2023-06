L’attore Paul Danan ha condiviso il suo cuore spezzato dopo che la collega e amica incinta è morta in un incidente d’auto mentre viaggiava con i suoi due figli e il nipote. L’attore ha rivelato quanto si sia sentito “perso” dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa dell’attrice. La 38enne è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre la sua auto si trovava nella corsia d’emergenza. I due figli e il nipotino sono rimasti feriti e si trovano ricoverati all’ospedale.

L’attore ha scritto un post per salutare l’amica e collega, scomparsa a soli 38 anni: “Ho appena sentito la notizia più scioccante e sconvolgente che ho sentito da così tanto tempo. Un’altra buona, buona amica che era una persona così speciale è tristemente morta mentre portava in grembo il suo bambino non ancora nato, i suoi 2 bambini e il nipote che anche loro erano in macchina. Hanno avuto un terribile incidente d’auto.”

Leggi anche: Suicidio choc nel calcio, il gesto estremo del calciatore dopo l’orrore sul cadavere della mamma





L’attrice Frankie Hough morta in un incidente stradale

Paul ha aggiunto: “Stava guidando sulla M66 quando un’auto deve essersi schiantata contro di loro. Questa meravigliosa attrice ha interpretato il personaggio di ‘Jess’ al mio fianco per quasi 4 anni in @hollyoaksofficial il suo vero nome è Frankie Hough e l’ho adorata. Io mi sento così perso in questo momento. #RIPFranki.”

L’attrice Frankie Hough, che interpretava Jess nella soap di Channel 4 Hollyoaks, si era fermata sulla corsia di emergenza della M66 in Inghilterra quando è stata investita da un veicolo in corsa ed è morta in ospedale due giorni dopo. La donna era incinta, morti insieme a lei i due figli e il nipote.

La sua famiglia ha creato una pagina GoFundMe con l’obiettivo di raccogliere £ 60.000 (€ 69.000) per “aiutare a ricostruire la nostra famiglia in memoria del nostro angelo” e per le cure dei bambini che sono stati ricoverati in ospedale. Adil Iqbal, 22 anni, si è dichiarato colpevole di aver causato la sua morte, ha anche ammesso di aver causato gravi ferite al figlio di Frankie, Tommy. Iqbal, di Accrington, nel Lancashire, in Inghilterra, dovrà affrontare la condanna il 19 luglio.